Uluslararası Pediatri Kurumu, baba-oğul iki Türk'e emanet

İSTANBUL (AA) - Geçtiğimiz yıl Kerem Hasanoğlu'nun Dış İlişkiler Direktörlüğüne getirildiği Uluslararası Pediatri Kurumunun (IPA) önümüzdeki dönem başkanlığı bir Türk'e emanet edildi.

IPA'nın dünyadaki 5 pediatri uzmanından biri olarak kabul ettiği Kerem Hasanoğlu'nun babası, Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA'nın gelecek dönem başkanlığını yapacak.

Kerem Hasanoğlu, geçen yıl, dünyadaki en büyük çocuk sağlığı kurumu olan, 1 milyon 200 bin doktoru temsil eden, 144 ülkede, 156 kuruluşu bünyesinde barındıran IPA'nın Dış İlişkiler Direktörlüğüne getirildi.

Asya, Avrupa, Afrika ve ABD'de ciddi anlamda güçlü bir yapılanması bulunan IPA'nın, gelecek dönem başkanı ise yapılan seçimlerde oyların yüzde 70'ini alan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu oldu.

Kerem Hasanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının dünyada tanınan bir çocuk doktoru olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada hangi görüşmeye gidersem gideyim, zaten hep Enver hocayı soruyorlar. Çalışmalarını takip ediyorlar. IPA tarafından zaten yeryüzünde en iyi 5 pediatri uzmanından biri olarak gösteriliyor. IPA başkanı seçerken, kişinin pediatri alanındaki katkısına bakıyor. Başkan hep ya Amerikalı ya İngilizdir. Bu anlamda, büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Ciddi bir seçim sürecine girdik. Uluslararası başarılar önemliydi. Adaylar arasında en güçlüsü gerçekten de Enver Hasanoğlu'ydu. Oyların yüzde 70'ini aldık, ciddi bir başarı elde ettik. Ülkemize bu kadar farklı bakış açılarının olduğu bir dönemde, bu kadar oy almamız, herkesin ayakta alkışlaması, bizi ailece de gururlandırdı."

- Türkiye'nin çalışmalarını dünyaya duyurdu

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu da oğlunun geçen yıl IPA'ya atanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, BM gibi kurumlarla çalışmalar yaptığını, bu arada Orta Doğu'daki savaş mağduru çocuklar ve Türkiye'nin bu konuda yaptığı katkıları kamuya ve dünyaya bildirdiğini söyledi.

Oğlunun böyle bir göreve gelmesinin aile olarak kendilerini ve ülkeyi gururlandırdığını belirten Enver Hasanoğlu, "Bana 'Baba 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin bulunduğu kurumun başkanı olmalısın' dedi. Böylece süreç başladı. Başkanılığına getirildim. Önümüzdeki sene başkanlığı devraldıktan sonra özellikle Avrupa'da dernek arasında çatışmalar gibi bazı problemler var. Benim en büyük hedefim bunları birleştirmek, aralarını yapmak." diye konuştu.