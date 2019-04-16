0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Uluslararası Pediatri Kurumu, baba-oğul iki Türk'e emanet

IPA'nın Dış İlişkiler Direktörlüğünü bir yıldır yürüten Kerem Hasaoğlu'nun babası, dünyadaki 5 pediatri uzmanından biri olarak kabul edilen Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA'nın dönem başkanlığına seçildi- Kerem Hasanoğlu:- "Dünyada hangi görüşmeye gidersem gideyim, zaten hep Enver hocayı soruyorlar. Çalışmalarını takip ediyorlar. Adaylar arasında en güçlüsü gerçekten de Enver Hasanoğlu'ydu. Oyların yüzde 70'ini aldık, ciddi bir başarı elde ettik. Ülkemize bu kadar farklı bakış açılarının olduğu bir dönemde, bu kadar oy almamız, herkesin ayakta alkışlaması bizi ailece de gururlandırdı"

16 Nisan 2019 Salı 10:07
Uluslararası Pediatri Kurumu, baba-oğul iki Türk'e emanet

İSTANBUL (AA) - Geçtiğimiz yıl Kerem Hasanoğlu'nun Dış İlişkiler Direktörlüğüne getirildiği Uluslararası Pediatri Kurumunun (IPA) önümüzdeki dönem başkanlığı bir Türk'e emanet edildi.

IPA'nın dünyadaki 5 pediatri uzmanından biri olarak kabul ettiği Kerem Hasanoğlu'nun babası, Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA'nın gelecek dönem başkanlığını yapacak.

Kerem Hasanoğlu, geçen yıl, dünyadaki en büyük çocuk sağlığı kurumu olan, 1 milyon 200 bin doktoru temsil eden, 144 ülkede, 156 kuruluşu bünyesinde barındıran IPA'nın Dış İlişkiler Direktörlüğüne getirildi.

Asya, Avrupa, Afrika ve ABD'de ciddi anlamda güçlü bir yapılanması bulunan IPA'nın, gelecek dönem başkanı ise yapılan seçimlerde oyların yüzde 70'ini alan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu oldu.

Kerem Hasanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının dünyada tanınan bir çocuk doktoru olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada hangi görüşmeye gidersem gideyim, zaten hep Enver hocayı soruyorlar. Çalışmalarını takip ediyorlar. IPA tarafından zaten yeryüzünde en iyi 5 pediatri uzmanından biri olarak gösteriliyor. IPA başkanı seçerken, kişinin pediatri alanındaki katkısına bakıyor. Başkan hep ya Amerikalı ya İngilizdir. Bu anlamda, büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Ciddi bir seçim sürecine girdik. Uluslararası başarılar önemliydi. Adaylar arasında en güçlüsü gerçekten de Enver Hasanoğlu'ydu. Oyların yüzde 70'ini aldık, ciddi bir başarı elde ettik. Ülkemize bu kadar farklı bakış açılarının olduğu bir dönemde, bu kadar oy almamız, herkesin ayakta alkışlaması, bizi ailece de gururlandırdı."

- Türkiye'nin çalışmalarını dünyaya duyurdu

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu da oğlunun geçen yıl IPA'ya atanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, BM gibi kurumlarla çalışmalar yaptığını, bu arada Orta Doğu'daki savaş mağduru çocuklar ve Türkiye'nin bu konuda yaptığı katkıları kamuya ve dünyaya bildirdiğini söyledi.

Oğlunun böyle bir göreve gelmesinin aile olarak kendilerini ve ülkeyi gururlandırdığını belirten Enver Hasanoğlu, "Bana 'Baba 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin bulunduğu kurumun başkanı olmalısın' dedi. Böylece süreç başladı. Başkanılığına getirildim. Önümüzdeki sene başkanlığı devraldıktan sonra özellikle Avrupa'da dernek arasında çatışmalar gibi bazı problemler var. Benim en büyük hedefim bunları birleştirmek, aralarını yapmak." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 10:07
  1. çocuk
  2. IPA
  3. Kerem Hasaoğlu
  4. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bizans’ın intikamını CHP alıyor
    1. Bizans’ın intikamını CHP alıyor
    2. Sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 5,1..
    3. Zafer Organize Sanayi Bölgesi için..
    4. Başkan Akağaç: Dumlupınar için gece..
    5. (Özel) Ayının ayak izleri dağcıları..
    6. Antalya'da yolcu otobüsü devrildi
    7. (Özel) Yaban kedisi Bursa’da..
    8. Yıldız erkekler voleybol grup..
    9. FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki..
    10. (Özel)Trafik canavarı 2019’a hızlı..
    11. “Her 4 ergenden biri dijital zorbalık..
    12. Katedrali yangınını Müslümanlara..
    13. Kısırlık tedavisi doktorunun çocuk..
    14. Uluslararası Pediatri Kurumu,..
    15. Engellerini kulaç atarak aştılar
    16. Yaşam Akademisi’nin Nisan ayı programı..
    17. İzocam, EVF'de multi konfor bina..
    18. Ramazan bayram tatili kaç gün olacak?
    19. Ölmek üzereyken bulunan köpeğe..
    20. Pes dedirten olay: İmplant yerine..
    21. Çanakkale’de ‘nitelikli yağma’..
    22. İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2018’de..
    23. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    24. Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası..
    25. 7’nci Müşteri Hizmetleri & Deneyimi..
    26. İcradan satılık yelkenli
    27. Clippers'tan tarihi geri dönüş
    28. Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş..
    29. Tekirdağ’da ruhsatsız silah ve..
    30. Dicle Elektrik futbol turnuvası..
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek