Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası - Ürdün'de yarın başlayacak turnuvada Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek



İSTANBUL (AA) - Ürdün'de yarın başlayacak Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Türkiye'den 6 sporcu mücadele edecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi Neslihan Kavas, Ümran Ertis, Kübra Korkut, Hatice Duman, Merve Cansu Demir ve İrem Oluk temsil edecek. Turnuva, 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

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