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“Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi”

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ülke genelinde vatandaşlara ve sağlık sektörü çalışanlarına ‘palyatif tedavi’ eğitimlerine başlanacağını duyurdu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 18:08
“Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi”

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ülke genelinde vatandaşlara ve sağlık sektörü çalışanlarına ‘palyatif tedavi’ eğitimlerine başlanacağını duyurdu.


Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç “Uluslararası Palyatif Bakım Kongresine katıldı. Açılış konuşmasında konuşan Dinç, federasyon olarak palyatif tedavinin önemine vurgu yaparak ülke genelinde eğitimlere başlayacaklarını belirtti. Dinç, “Sağlık aydınlanmasını 81 ilimize taşıyacak, gerek eğitici gerekse de istihdam odaklı eğitimler düzenlenecektir “ dedi.


Bugüne kadar tıbbi cihaz alanında verdikleri eğitimlerde; doktorlar ile mühendislerin bir araya getirilerek sağlık sektöründeki kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Dinç, palyatif bakım da verilen hizmet kalitesinin ivedi olarak arttırılması gerektiğini dile getirdi.


Palyatif tedavinin, ezbere tedavi yöntemlerinden oldukça farklı olduğunu belirten Dinç, bu tedavi yönteminin sadece ortada olan bir sorunu çözüm üretmek değil,hastayı son dönemlerindeki acı ve ızdıraptan kurtararak ona moral, destek ve güç kaynağı olma gerekliliğinden ötürü diğer sağlık alanlarından daha incelikli, daha “insan” odaklı bir yöntem olduğunu söyledi.



"Palyatif tedavi üzerine uzmanlaşan doktor sayısı az"


Günümüzde palyatif tedavi üzerine uzmanlaşan doktor sayısının oldukça az olduğuna dikkati çeken Dinç, sözlerine şöyle devam etti:


“Bu tedavi yöntemi başka uzmanlığı bulunan doktorlarca yürütülen bir faaliyet olduğundan vatandaşımız nezdinde ayrı bir tedavi yöntemi olarak da görülmemekte, çoğu hastaca yoğun bakım sürecinin devamı sanılmaktadır. Bu hususta vatandaşımızın palyatif tedavi alanında bilinçlendirilmesi gerekliliği açık olup Federasyonumuz bu konuda düzenleyeceği seminerler ile palyatif tedavi hususunun aydınlatılması, vatandaşımıza bu süreçte yalnız olmadıklarının hissettirilmesi, bu sürecin insan onuruna yakışır bir şekilde en huzurlu ve rahat koşullarda geçirilmesinin sağlanması amaçlarını gerçekleştirecektir. Bu konuda verilecek eğitimler sadece halk odaklı olmayıp gerektiği durumlarda bu alanda uzmanlaşmak isteyen hekimlerin de yararlanabileceği şekilde açıklayıcı ve öğretici mahiyette olacaktır.”


Dinç, Türkiye’de sağlık hizmeti alanlarını genişleterek, vatandaşlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunulması hususunda hastaneler ve bu hastanelerde görev yapan tüm sağlık personelleriyle gerekli görüşmeleri yapacaklarını belirterek, dünyada güncel olarak uygulanan her türlü tedavinin, ülkemizde de uygulanmasını sağlayacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 18:08
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