NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde düzenlenen Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları Festivali başladı.

Gürcistan, Bulgaristan, Polonya, Yunanistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Samsun, Kırşehir ve Ankara'dan halk oyunları ekiplerinin katıldığı festivalin açılışı dolayısıyla kortej düzenlendi.

Daha sonra Ortahisar Kalesi önünde oluşturulan etkinlik alanında kurulan sahnede, Gürcistan Mezgvaurı Folk Dance ve KKTC Mor Menekşe halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, burada yaptığı konuşmada, Ürgüp'ün tanıtımı için gayret ettiklerini belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş de festivalin birçok kültürün buluşmasına imkan sağladığını, gelecek yıllarda da aynı coşku ve heyecanı yaşamak istediklerini söyledi.

Ateş, "Kapadokya, kadim medeniyetlerin izlerinin bulunduğu bir turizm bölgesi. Festival kapsamında Ortahisar'a gelen yabancı konuklarımızın ülkelerine döndüklerinde bölgemizi olumlu şekilde anlatacaklarına inanıyorum. Çeşitli milletleri festivalde bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Festival, çeşitli ülke ve yörelere özgü halk oyunları gösterileriyle 14 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

