Uluslararası olan yarışta önde

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Ekinci’ye göre uluslararasılaşma öncelikle öğrencilerin kültürel seviyesini arttırıyor, farklı kültürlerle bir arada çalışma potansiyelini arttırıyor. Dahası ‘değişim programları, yurtdışından tam zamanlı gelen öğrenciler, uluslararası araştırma projeleri, ortak eğitim programlarında üniversitelerle bir arada çalışmak, bir arada dersler oluşturmak, birlikte çalışma kültürünü öğrencilere vermek farklı deneyimler açısından çok önemli’

TANINIRLIK ARTIYOR

‘’Uluslararası firmalarda çalışmak, iş imkanı bulabilmek için bu olmazsa olmaz bir şart’’ diyen Ekinci, ‘Bunun yanı sıra tabi ki öğrenme yetilerinizi de farklı kılmanız gerekiyor, o nedenle de uluslararasılaşma artık üniversitelerin, Avrupa Üniversiteler Birliği ve Amerikan Üniversiteler Birliği, ortak dili konuşmasında çok önemli bir faktör haline geldi. Yani Türkiye’de öğrencimize öğrettiğimiz bütün yetiler ve yetkinlikler Avrupa’da her hangi bir yere gittiklerinde ya da Asya’da tanınırlık açısından çok önemli bir parametre haline geldi’ diye konuştu.

İNOVASYON HAYATIMIZIN HER PARÇASINDA

Ekinci, bilim ve teknolojiyle hayatımıza giren inovasyon ve sürdürülebilir gelecek konusunda da ‘inovasyon bizlerin hayatını rahatlatan, gelecekte daha da kolaylaştıracak bir gerçek. İnovasyonu nerede kullanacağım diye düşünüyorsunuz ama inovasyon aslında bizim hayatımızın her parçasında’ diye konuştu. Ekinci’ye göre inovasyon, yaşam alanlarında daha konforlu ve hızlı hareket etmemizi sağlayan ve bilim ve teknolojiyi, gerek yapay zeka, gerekse farklı teknolojilerle birleştireren bir yaşam şekli.