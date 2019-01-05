Uluslararası öğrencilerden düzensiz göçmenlere şefkat eli

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, düzensiz göçmenlere yardım etmek amacıyla "Sen Üşürken Ben Uyuyamam" sloganıyla kışlık kıyafet kampanyası başlattı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha iyi bir yaşam ümidiyle yasa dışı yolları kullanarak Avrupa'ya gitmeye çalışan ve sınır hattında güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra Edirne İl Göç İdaresi'nde gözetim altında tutulan düzensiz göçmenlere, yardım toplanıyor.

Göçmenlere şefkat eli uzatmak için bir araya gelen uluslararası öğrenciler, toplanan kışlık kıyafet ve ayakkabıları türüne göre ayırarak kutulara koyup, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Ülkelerinden uzakta bulunan göçmenlere yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurular yaptık ve Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerimiz kendi memleketlerinden ve burada giymedikleri kıyafetleri getirerek bizlere teslim etti. Bugün de derneğimizde bayan öğrenci arkadaşlarımız kıyafetlerin tasnifini yapıyor. Düzenli bir şekilde katlayıp kolilere koyuyorlar. Önümüzdeki günlerde de bu kıyafetler düzensiz göçmenlere dağıtılacak. Devletimiz, göçmenlere gerekli yardımları yapıyor ancak biz de elimizden geleni yapmak istedik. Yardımlaşmak ve paylaşmak bizim en önemli görevimiz."

Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşe Hacıyakup, ihtiyaç sahiplerine ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

Örnek bir kampanya gerçekleştiğini dile getiren Hacıyakup, "Derneğimiz tarafından çok anlamlı bir kampanya başlatıldı. Biz de destek amaçlı kullanmadığımız kıyafetleri bu kampanya için topladık. Düzensiz göçmenlere yardım etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yunanistan'dan gelen Tuğba Kurt da "Kampanyaya güzel bir ilgi var. Kıyafetlerin düzenlemesini yaptık. Yakın zamanda da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Amacımız bir şefkat eli uzatarak, onların ısınmasına vesile olmak." diye konuştu.