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Uluslararası öğrenciler Türkçelerini yarıştırdı

Türkçe Öğretimi ve Uygulama Araştırma Merkezi (OMÜ Türkçe) tarafından “15.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:35
Uluslararası öğrenciler Türkçelerini yarıştırdı

Türkçe Öğretimi ve Uygulama Araştırma Merkezi (OMÜ Türkçe) tarafından “15. TÖMER’ler Arası Türkçe Konuşma Yarışması” düzenlendi.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi, geçen yılın birincisi olarak bu yıl ev sahipliğini üstlendiği yarışmada, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen uluslararası öğrenciler yarıştı.



“Türkçe; barışın, dostluğun, sevginin dilidir”


Programın açılış konuşmasını yapan OMÜ Türkçe Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç,“Bu yıl 15’incisi düzenlenen Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma ve TÖMER’ler arası Türkçe Konuşma Yarışmasını, Milli Mücadelemizin 100. yılında, yine ismini Milli Mücadelemizden alan bir üniversitenin çatısı altında gerçekleştirmek büyük bir gurur ve mutluluk sebebi. Burada bir yarışma düzenliyoruz. Bazılarınız kaybedecek, bazılarınız kazanacak. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum ki Türkçe, barışın, dostluğun, sevginin dilidir. Sonuç ne olursa olsun, burada kazanacak olan da bu kavramlardır” dedi.



“Burada çok özel bir gün yaşıyoruz”


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise, “Burada çok özel bir gün yaşıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyorum. Belki bir dil, ama arkasında yer alan tarih ve kültür, insana zenginlik kazandırıyor. Bu nedenle organizasyonda emeği geçen sayın müdürümüz ve ekibine, yarışacak öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



Dereceye girenlere ödül


Prof. Dr. Bekir Şişman, Prof. Dr. Can Karahan ve Doç. Dr. Cafer Özdemir’in jüri üyeliğinde yapılan yarışmada yarışmacılar, kendilerine ayrılan 5 dakikalık süre boyunca kişisel performanslarını sergiledi. Daha sonra jüri üyeleri tarafından değerlendirme yapıldı ve dereceye giren öğrenciler belirlendi.


Yarışmada birinciliği Ege Üniversitesinden Zacharia Waithaka Nganga kazanırken, ikinci Necmettin Erbakan Üniversitesinden Sejma Eminovic, üçüncü ise Afyon Kocatepe Üniversitesinden Mohammed Mansour Ahmed Al-Hagri oldu.


Dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve para ödülü verildi. Yine yarışmaya katılan diğer öğrencilere ve kendilerine eşlik eden hocalarına katılım sertifikaları, OMÜ’lü öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:35
  1. sergi
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