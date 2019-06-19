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Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe Şöleni’ mezuniyetlerini kutladılar

Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde Türkçe hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler coşkulu bir ‘Türkçe Şöleni’ ile mezuniyetlerini kutladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:03
Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe Şöleni’ mezuniyetlerini kutladılar

Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde Türkçe hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler coşkulu bir ‘Türkçe Şöleni’ ile mezuniyetlerini kutladı.


TÖMER Türkçe Şöleni ve Mezuniyet Töreni, 18 Haziran Salı günü SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman, Dekanlar, Müdürler, Akademisyenler, STK Temsilcileri, uluslararası öğrenciler ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, yönetime geldiklerinden beri en önemsedikleri konunun uluslararası öğrenciler olduğunu söyledi. Üniversite bünyesinde Uluslararası Öğrenci Ofisi kurduklarını ifade eden Rektör Savaşan, sayı ve öğrenci çeşitliliği bakımından zaten zengin olan Sakarya Üniversitesi’ni daha da ileriye götürmek için çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.


Etkinliği açılışında bir konuşma yapan TÖMER Müdürü Doç. Dr. Alpaslan Okur, her geçen yıl Türkiye’deki üniversiteler genelinde uluslararası öğrenci sayısının arttığını söyledi. Bu sayının artmasında Sakarya Üniversitesi’nin büyük bir paya sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Okur, “Sakarya Üniversitesi TÖMER’e bu yıl Türkçe öğrenmek üzere 66 farklı ülkeden 550 öğrencinin kayıt yaptırdı. Bu öğrencilerin sıfır Türkçe ile gelerek, 9 ayda iyi bir derece Türkçe öğrenerek üniversitelerdeki bölümlerinde eğitim almaya hazır hale geldiler” dedi.


Türkiye bursu seçmelerinde kendisinin Türkiye’den sadece İstanbul’u duyduğu ilk tercihinin İstanbul olduğunu ama ikinci tercihi olan Sakarya’ya geldiğini, belirten Aiym, “9 ay önce hiç Türkçe bilmeden geldiğim Sakarya’da, Türkçe, Türkiye ve dünya kültürü adına çok şey öğrendim, daha da öğrenecek çok şeyim var. Hiç ismini duymadığım ülkelerden arkadaşlıklar dostluklar edindim, şimdi ise okuyacağım bölümde Türkiye’den edineceğim arkadaşlıkları dostlukları heyecanla bekliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:03
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