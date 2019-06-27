0553 313 94 23

Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne veda etti

KOCAELİ (İHA) – Uluslararası Öğrenci Birimi, yaklaşık beş yıldır Kocaeli’de öğrenim gören uluslararası misafir öğrenciler için “Hoşçakal kardeşim” temalı bir program düzenledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:39
Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne veda etti

KOCAELİ (İHA) – Uluslararası Öğrenci Birimi, yaklaşık beş yıldır Kocaeli’de öğrenim gören uluslararası misafir öğrenciler için “Hoşçakal kardeşim” temalı bir program düzenledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü Gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesi’nin alt birimi olarak faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci Birimi, yaklaşık beş yıldır üniversite okuyan misafir öğrenciler için “Hoşçakal Kardeşim” temalı bir program düzenledi. Beş yıl önce kurulan Uluslararası Öğrenci Biriminin kuruluş aşamasında yer alan öğrencilerin mezun olması programa ayrı bir hava kattı.


Leyla Atakan Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin yanı sıra Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, Büyükşehir yöneticileri ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı. Programa katılan öğrenciler arasında bölümlerinde başarı sağlayan 90 misafir öğrenci mezun oldu.


Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, misafir öğrencilerin il ve Türkiye için birer gönül elçisi olacağını ifade etti. Dünya’da yaşanan zulümlerin inşa edilecek kardeşlik ruhu ile son bulacağını belirten Bilgi; “Bizler, sizleri bu şehirde kardeş gibi misafir ettik ve sizinle ilgilendik. Yarın bizim evlatlarımız size misafir olacağı zaman eminim ki sizler de onları ağırlayacaksınız. Fiziksel olarak uzak olabiliriz ama gönül manasında her zaman beraber olacağız” dedi.


Konuşmalardan sonra sahne gösterileriyle devam eden programda misafir öğrencilerin yöresel dansları ve başarılı şarkıları katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Afrika Öğrenci Birliği dans ekibi Afrika’nın yöresel danslarından kesitler sundu. Moğolistan, Ruanda ve Pakistan’dan öğrenciler seslendirdikleri başarılı şarkılarla salonda coşkulu anlar yaşattı. Programda son olarak mezun olan öğrenciler için hazırlanan plaketler takdim edildi. Programdan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden misafir öğrenciler, Türkiye ve Kocaeli sevgisini daima kalplerinde yaşayacaklarını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    1. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    2. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    3. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    4. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    5. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    6. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    7. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    8. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    9. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    10. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    11. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    12. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    13. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    14. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    15. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    16. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    17. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    18. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    19. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
    20. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
    21. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
    22. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
    23. Fetih Müzesi’ne bir ödül daha
    24. Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde..
    25. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki..
    26. Denizli’nin 2019’daki haşhaş üretim..
    27. Galatasaray, Yiğit Arslan’ı kadrosuna..
    28. Çatak Çayı'nda rafting keyfi
    29. TOKİ Başakşehir kura sonuçları |..
    30. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar