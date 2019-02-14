Uluslararası öğrenciler kahvaltıda buluştu

Sakarya Üniversitesinde doktora seviyesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

SAÜ Personel Yemekhanesinde uluslararası öğrencilerin sorularını ve sorunlarını dinlemeye yönelik olarak düzenlenen toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, SAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile ilgili dekanlar, müdürler ve öğretim üyeleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesinde yaklaşık 3 bin 500 uluslararası öğrenci bulunduğunu, bunların 600’e yakınının da yüksek lisans ve doktora öğrencisi olduğunu kaydetti. Sakarya Üniversitesi olarak daha önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı içinde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisini yeniden yapılandırdıklarını anlatan Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Bu ofisimizde üniversitemize yüksek lisans ve doktora öğrencisi kazandırmayı, öğrencilerin sosyal ve akademik entegrasyonunu sağlamayı ve mezun olduklarında da onları takip edebilmeyi amaçlıyoruz. Gelecek yıldan itibaren uluslararası öğrencilerin kullanabileceği bir mekân da ayarlayacağız. Uluslararası öğrenci olmak çok kolay bir şey değil. Sizin Türkiye’de olmanız bir takım avantajları içinde barındırıyor. Bunu ancak başka ülkelere gitseniz anlarsınız. Türkiye’de toplumumuz misafir öğrencileri kabullendi. Sakarya’da bu çok daha iyi. Sosyal ortamlarımızda renkliliğe, farklılığa daha hazır bir toplumuz” ifadelerini kullandı.

YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf da toplantıda bir konuşma yaptı. YTB olarak üç ana alanda faaliyet gösterdiklerini aktaran Yusuf, “Bu faaliyet alanlarımızdan birisi de Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığımız. Burada bulunma amacımız da bu. İlişkilerimizi geliştirmek ve sizleri dinlemek amacıyla buradayız. YTB Türkiye’de resmi anlamda uluslararası öğrenci projesini yürüten tek kurumdur” dedi.

Türkiye Bursları başvuru sürecinin devam ettiğine değinen Yusuf, “Her yıl yaklaşık 130 bin öğrenci bu burslara başvuruyor. Kardeş ve akraba topluluklardan ve civar ülkelerden öğrencileri getirip, Türkiye’nin birikimini de kullanarak burada okutmayı ve evlerine dönmelerini sağlamayı amaç edindik. Dünyanın bu projeye ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Bu proje aynı zamanda barış ve kardeşlik projesi. Türkiye bunu karşılıksız yapıyor. Sizden Türkiye’ye hizmet talebimiz yoktur. Sizden tek isteğimiz, Türkiye’de eğitiminizi tamamladıktan sonra ülkelerinize gitmenizdir. Ülkelerinizin imarıyla, siyasi istikrarıyla, sosyal barışıyla, ülkelerinizin hangi alanda ihtiyacı varsa Türkiye’de öğrendiklerinizi hayata geçirmenizi istiyoruz. Sizlerin de akademisyenler olarak böyle nesiller yetiştirmenizi istiyoruz. Yatırımın en sağlıklısı ve kalıcısı insan üzerine olur” şeklinde konuştu.

Toplantının devamında uluslararası öğrenciler söz alarak, sorularını ve sorunlarını ilgililere iletme fırsatı buldu.