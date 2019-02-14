0553 313 94 23

Uluslararası öğrenciler kahvaltıda buluştu

Sakarya Üniversitesinde doktora seviyesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Uluslararası öğrenciler kahvaltıda buluştu

Sakarya Üniversitesinde doktora seviyesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.



SAÜ Personel Yemekhanesinde uluslararası öğrencilerin sorularını ve sorunlarını dinlemeye yönelik olarak düzenlenen toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, SAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile ilgili dekanlar, müdürler ve öğretim üyeleri katıldı.



Toplantıda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesinde yaklaşık 3 bin 500 uluslararası öğrenci bulunduğunu, bunların 600’e yakınının da yüksek lisans ve doktora öğrencisi olduğunu kaydetti. Sakarya Üniversitesi olarak daha önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı içinde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisini yeniden yapılandırdıklarını anlatan Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Bu ofisimizde üniversitemize yüksek lisans ve doktora öğrencisi kazandırmayı, öğrencilerin sosyal ve akademik entegrasyonunu sağlamayı ve mezun olduklarında da onları takip edebilmeyi amaçlıyoruz. Gelecek yıldan itibaren uluslararası öğrencilerin kullanabileceği bir mekân da ayarlayacağız. Uluslararası öğrenci olmak çok kolay bir şey değil. Sizin Türkiye’de olmanız bir takım avantajları içinde barındırıyor. Bunu ancak başka ülkelere gitseniz anlarsınız. Türkiye’de toplumumuz misafir öğrencileri kabullendi. Sakarya’da bu çok daha iyi. Sosyal ortamlarımızda renkliliğe, farklılığa daha hazır bir toplumuz” ifadelerini kullandı.



YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf da toplantıda bir konuşma yaptı. YTB olarak üç ana alanda faaliyet gösterdiklerini aktaran Yusuf, “Bu faaliyet alanlarımızdan birisi de Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığımız. Burada bulunma amacımız da bu. İlişkilerimizi geliştirmek ve sizleri dinlemek amacıyla buradayız. YTB Türkiye’de resmi anlamda uluslararası öğrenci projesini yürüten tek kurumdur” dedi.



Türkiye Bursları başvuru sürecinin devam ettiğine değinen Yusuf, “Her yıl yaklaşık 130 bin öğrenci bu burslara başvuruyor. Kardeş ve akraba topluluklardan ve civar ülkelerden öğrencileri getirip, Türkiye’nin birikimini de kullanarak burada okutmayı ve evlerine dönmelerini sağlamayı amaç edindik. Dünyanın bu projeye ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Bu proje aynı zamanda barış ve kardeşlik projesi. Türkiye bunu karşılıksız yapıyor. Sizden Türkiye’ye hizmet talebimiz yoktur. Sizden tek isteğimiz, Türkiye’de eğitiminizi tamamladıktan sonra ülkelerinize gitmenizdir. Ülkelerinizin imarıyla, siyasi istikrarıyla, sosyal barışıyla, ülkelerinizin hangi alanda ihtiyacı varsa Türkiye’de öğrendiklerinizi hayata geçirmenizi istiyoruz. Sizlerin de akademisyenler olarak böyle nesiller yetiştirmenizi istiyoruz. Yatırımın en sağlıklısı ve kalıcısı insan üzerine olur” şeklinde konuştu.



Toplantının devamında uluslararası öğrenciler söz alarak, sorularını ve sorunlarını ilgililere iletme fırsatı buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"
    1. MSB: "(Helikopter kazası)..
    2. Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS..
    3. Sevgililer Günü’nde mutluluğa ‘evet’..
    4. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    5. Aktaş: “Bursa’nın tarihini ve tâlihini..
    6. Terör propagandasından yargılanan HDP..
    7. Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
    8. Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı..
    9. KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu:..
    10. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    11. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    12. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    13. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    14. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    15. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    16. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    17. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    18. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    19. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    20. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    21. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    22. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    23. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    24. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    25. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    26. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    27. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    28. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    29. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    30. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir