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Uluslararası öğrenciler Kadir Gecesinde YUDER’in iftar sofrasında buluştu

Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) 39 ülkeden Uluslararası öğrenci ile Eskişehir Öğretmen Evinde bir araya gelerek Kadir Gecesi iftar programı gerçekleştirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:50
Uluslararası öğrenciler Kadir Gecesinde YUDER’in iftar sofrasında buluştu

Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) 39 ülkeden Uluslararası öğrenci ile Eskişehir Öğretmen Evinde bir araya gelerek Kadir Gecesi iftar programı gerçekleştirdi.


Eskişehir Anadolu, Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören 39 ülkeden 180 öğrenci, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği’nin organize ettiği iftar programına katıldı. Yemen’den gelen Khaled Almalahin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle iftar programı başladı. İftarın ardından Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fatih Tok dua ederek Kadir Gecesi’nin ehemmiyeti hakkında bir konuşma yaptı.


YUDER Başkanı Nihat Demir öğrencileri selamlayarak her daim yanlarında olduklarını dile getirdi ve Kadir Gecesi gibi önemli bir gecede birlikte olmanın verdiği mutluluğu sözleriyle ifade etti. Programa katılan Eskişehir İl Göç Müdürü Gökhan Akyıldız ve Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Hilmi Demiral öğrencilerin Kadir Gecelerini tebrik ettiler.


Konuşmaların ardından küçük bir bilgi yarışması yapıldı ve soruları bilen öğrencilere YUDER sırt çantası hediye edildi. Öğrencilerin memnuniyetinin gözlemlendiği program, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:50
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