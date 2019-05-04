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Uluslararası Öğrenciler İstanbul’da foto safariye çıktı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programı kapsamında farklı ülkelerde eğitim gören öğrenciler İstanbul’un 7 ilçesinde foto safariye çıktı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:37
Uluslararası Öğrenciler İstanbul’da foto safariye çıktı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programı kapsamında farklı ülkelerde eğitim gören öğrenciler İstanbul’un 7 ilçesinde foto safariye çıktı. Tarihi noktaları gezen öğrenciler en güzel anı yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı.


Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları programı kapsamında ülkedeki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrencilerin katılımıyla “Foto Safari Programı” düzenlendi. YTB İstanbul Ofisinde gerçekleştirilen programa Türkiye’deki çeşitli Üniversitelerde eğitim gören 20 ülkenin öğrencileri katılım gösterdi. İran, Tunus, Afrika Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Bulgaristan, Kırgızistan ve Mısır’dan olmak üzere birçok ülkeden bir araya gelen burslu uluslararası öğrenciler gezi programında7 ilçe de fotoğraf çekimleri yaptı. İstanbul tarihi yerlerinde, en güzel kareleri çeken öğrenciler keyifli saatler geçirdi. İstiklal Caddesi, Tarihi Tünel, Karaköy, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı ve Sirkeci Tren Garı’nda gerçekleştirilen foto safaride öğrenciler en güzel anı yakalamak için birbiriyle yarıştı. İstanbul’un tarihi mekanlarının en iyi fotoğrafı yakalamaya çalışan öğrenciler, etkinlik sonunda ödüllendirildi.



“İstanbul’u Tunus’a benzetiyorum”


Tunuslu Medeniyet Üniversitesi Osmanlı çalışmaları bölüm öğrenci Eya Benlakhdhar, “Yemekleri güzel ve tarihi yerlerle dolu. Osmanlı anıtlarını çok seviyorum. İstanbul’u Tunus’a benzetiyorum” dedi.


Gürcistanlı Marmara Üniversitesi iktisat bölüm öğrencisi Salome Gavashelıshvılı, "İstanbul’u kendi gözümde fotoğraf karelerinde anlatmaya çalıştım. İlgimi çeken manzarası oldu. Gelmeden önce fotoğraflarda görmüştüm. Şimdi buraya gelerek ben kendim fotoğrafladım. Bu etkinlik bize İstanbul’un güzelliklerini çekme fırsatı yaşattı” diye konuştu.



“Yabancı insanların çeşitliliği dikkatimi çekti”


Kırgızistanlı medeniyet Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölüm öğrencisiAıdaı Dobulbekova, “Çeşitli ülkelerdeki öğrencilerle bir arada gelerek birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. İstiklal caddesinden Eminönü’ne yürürken çeşitli yabancı insanların çeşitliliği dikkatimi çekti. Kuş sesi, tramvay sesi, vapur sesi sokak müzisyenlerinin sesleri çok hoşuma gitti” şeklinde konuştu.



“Farklı dil şekillerinin bir arada bulunması beni çok etkiledi”


Doğu Afrikalı Marmara Üniversitesi Kelam bölüm öğrencisi Hamisi İddi Hamisi, “2013’te İstanbul’a geldim. Eğitimi tamamladıktan sonra ülkeme gidip tekrar yüksek lisans yapmak için geldim. Farklı dil şekillerinin bir arada bulunması beni çok etkiledi. İstanbul’da yaşamak benim için çok büyük bir şanstır. Tarihi mekanlara odaklanarak fotoğraf çekmek benim için deneyim oldu. Her bir karesini severek çektim. Ben ayrıca manzara fotoğrafları çekerek Instagram adresim de paylaşıyorum” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:37
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