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Uluslararası öğrenciler iftarda buluştu

Eğitim almak için Eskişehir’de bulunan uluslararası öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:33
Uluslararası öğrenciler iftarda buluştu

Eğitim almak için Eskişehir’de bulunan uluslararası öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.


Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) yönetimi bünyesinde bulunan 22 farklı ülkeden üniversite öğrencileri, Hakka Hizmet Vakfı’nda düzenlenen iftarda buluştu. Farklı dil ve kültürlerdeki öğrenciler, aynı gönül duygusu ile aynı sofrada buluştular. Dualar ve Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde ezanın okunmasıyla birlikte öğrenciler yer sofrasında oruçlarını açtı.


YUDER Başkanı Nihat Demir, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:33
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