Uluslararası öğrenciler iftar yemeğinde buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, ATATÖMER ve Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından (ERULDER) Müceldili Konağında düzenlenen iftar programına ayrıca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti de katıldı.

Rektör Çomaklı, konuşmasında Gazze’de ve Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramının burukluğu içerisinde bir yandan Ramazan ayının bereketini hissettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür

Her geçen yıl üniversitelerinde uluslararası öğrenci sayısının artmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, “Bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bugün burada bizimle bulunan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.