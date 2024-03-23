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Oruç Uluslararası öğrenciler iftar yemeğinde buluştu
Oruç

Uluslararası öğrenciler iftar yemeğinde buluştu

Yeniakit Publisher
2024-03-23 22:18:00 -
Uluslararası öğrenciler iftar yemeğinde buluştu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 35 farklı ülkeden gelen ve Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ATATÖMER) Türkçe öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, ATATÖMER ve Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından (ERULDER) Müceldili Konağında düzenlenen iftar programına ayrıca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti de katıldı.
Rektör Çomaklı, konuşmasında Gazze’de ve Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramının burukluğu içerisinde bir yandan Ramazan ayının bereketini hissettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür

Her geçen yıl üniversitelerinde uluslararası öğrenci sayısının artmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, “Bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bugün burada bizimle bulunan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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