Uluslararası öğrenciler Eskişehir’de bayramlaştı

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER), eğitim için dünyanın dört bir tarafından Eskişehir’e gelen uluslararası misafir öğrenciler ile her yıl geleneksel hale gelen kahvaltılı bayramlaşma programını gerçekleştirdi.

Eskişehir’de Anadolu, Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde eğitim gören ve Ramazan Bayramı’nı Türkiye’de karşılayan 46 ülkeden 200 öğrenci, “Kahvaltılı Bayramlaşma Programı” etkinliğinde bir araya geldi. Yapılan kahvaltının ardından program, Afganistanlı doktora öğrencisi Eneyatullah Azimi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından YUDER Başkan Yardımcısı Şükrü Özer öğrencilerin bayramlarını kutlayarak bayramın ve bayramlaşmanın önemi üzerine öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Dernek yönetiminden Özcan Kırmaz ise "2011 yılında derneğimizin kuruluşundan itibaren bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma programları siz kıymetli öğrenciler vesilesi ile bayramlarımız bir mana kazandı" ifadelerini kullandı.

Programa katılan konukların selamlama ve bayramlaşma konuşmalarının ardından öğrenciler de duygu ve düşüncelerini aktardı. Bayramlaşmada yapılan bilgi yarışmasında sorulan sorulara doğru yanıt veren öğrencilere sırt çantaları hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.