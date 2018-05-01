Uluslararası öğrenci sayısı 7 yılda 5 kat arttı

Türkiye’de 7 yılda uluslararası öğrenci sayısının 5 katına yükselmesi başarısında Başbakanlık YTB’nin rol oynamasının önemli olduğuna dikkat çeken UDEF Başkanı Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 350 bin hedefinin yerine gelmesi için öğrencileri muhatap alan resmi bir kuruluşa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de eğitim alan 115 bin uluslararası öğrenci sayısının 350 bine yükselmesi gerektiğine vurguda bulunmuştu. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Türkiye’nin tüm dünyada gönül köprüleri kurmasını ve ülkemizin gelecek vizyonunu zenginleştirmesini sağlayacak olan bu hedef doğrultusundaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ancak her şeye rağmen bu alanda atılacak daha çok adım olduğuna değinen UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, bu sayının daha da yükselebilmesi için devlet kontrolünde resmi bir kuruluşun devreye girmesi gerektiğine işaret etti. Kendilerinin de 2004 yılında gönüllü dernek olarak çıktıkları yolda büyük emeklerin bir araya gelmesiyle federasyona dönüştüklerini ve bugün hâlihazırda 35 bin öğrenciye hizmet verdiklerine dikkati çeken Bolat, bu alanda yapılacak çalışmalarda izlenmesi gereken formül hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“ÖĞRENCİLERİ TEK MERKEZDE TOPLAMALIYIZ”

Türkiye son 7 yıl içerisinde uluslararası öğrenci sayısını 25 binden 115 bine çıkarmayı başardı. Ancak Türkiye’nin potansiyeline göre bu rakam oldukça düşük olduğunu söyleyen Bolat, “Başbakanlık YTB’nin burslu öğrencileri muhatap almasıyla birlikte ülkemize giriş yapan öğrenci sayımızın arttığını görebiliyoruz. Bakın bu ayrıcalığı burslu olarak gelen öğrenciler kullanabiliyor. Birde kendi masraflarını karşılamak isteyen öğrenci Türkiye’de okumak isterse adeta engel olurmuşçasına birçok süreçten geçmek zorunda kalıyor. Tüm bu işlemleri tek merkezden yapılmasını sağlayabilirsek misafir öğrenci alanında büyük başarılar sağlayacağız.” diye konuştu.

GÖNÜLLÜ DESTEK VERİYORLAR

Uluslararası öğrencilere Türkiye’ye ilk gelişlerinden itibaren rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen UDEF Başkanı Bolat şöyle konuştu:

“Ülkemizin tanıtılması ve eğitimlerini başarılı şekilde almaları için gönüllü olarak elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Yine her yıl ortalama bin öğrenci üniversiteye hazırlık seminerlerimize katılarak eğitim hayatına başlıyorlar. Öğrencilerin Türkiye’de geçirdiği 5 yıllık süre dilimi içerisinde maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz.”

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ İLETİŞİM SORUNU

Türkiye’ye okuma hayaliyle gelen öğrencileri “yabancı” değil “misafir” kabul ettiklerini belirten Bolat, “Federasyon çatısı altında 35 bin öğrenci barındırıyoruz. Büyükşehirlerde öğrencilere ulaşmak federasyonumuz açısından zorlaşıyor. Maalesef bu alanlarda devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının yeterli anlamda çalışmaları bulunmuyor. FETÖ’nün uluslararası öğrencileri kontrolü altına almasının sebeplerinden biriside bu alanın boş bırakılmasından kaynaklanmıştır.” sözleriyle bu alanda oluşan boşlukları doldurmanın ne kadar hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

ETNOSPOR MEYDANLARA ÇADIR KURUYOR

Bu yıl final programı yine uluslararası çapta gerçekleştirilen Etnospor ile birlikte düzenlenecek olan 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları dünyanın tüm renklerinin buluştuğu daha büyük bir kültürel şölene dönüşecek. Özellikle UDEF etkinliklerinde Etnosporda meydanlarda çadırlar kurarak öğrenciler arasında geleneksel spor müsabakaları yapılmasına imkân sağlayacak. 41 ülke ve 75 şehirde gerçekleştirilecek etkinliklerde uluslararası öğrenciler, geleneksel kıyafetleri ile ziyaretçileri karşılarken geleneksel masa oyunları ile kültür vurgusu yapılacak.