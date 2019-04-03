Uluslararası öğrenci buluşması 6 Nisan’da

Uluslararası Öğrenci Buluşması, 06 Nisan Cumartesi günü 15 Temmuz İrade Meydanı’nda yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrenci Buluşması, 06 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 13.00’da 15 Temmuz İrade Meydanı’nda yapılacak.Kocaeli’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin kültürlerini tanıtması için her yıl organize edilen ve bu yıl 12. kez yapılacak olan Uluslararası Öğrenci Buluşmaları programı Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün boyunca devam edecek. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının bu yılki teması“Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” olarak belirlendi.

Uluslararası öğrenciler tarafından ülkelerine ait büyük emeklerle hazırlanan yemekler alanı ziyaret eden Kocaeli halkına sunulacak. Farklı ülkelerden öğrencilerin büyük emeklerle hazırladıkları dünya yemeklerine bu yıl da vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Program açılışına özel görsel bir şölen sunmak için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor ekibi, Yemenli, Afganistanlı ve Moğolistanlı öğrencilerin sahne gösterileri için öğrenciler çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da açılışta yerini alacak.