0553 313 94 23

Uluslararası öğrenci buluşması 6 Nisan’da

Uluslararası Öğrenci Buluşması, 06 Nisan Cumartesi günü 15 Temmuz İrade Meydanı’nda yapılacak.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
Uluslararası öğrenci buluşması 6 Nisan’da

Uluslararası Öğrenci Buluşması, 06 Nisan Cumartesi günü 15 Temmuz İrade Meydanı’nda yapılacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrenci Buluşması, 06 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 13.00’da 15 Temmuz İrade Meydanı’nda yapılacak.Kocaeli’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin kültürlerini tanıtması için her yıl organize edilen ve bu yıl 12. kez yapılacak olan Uluslararası Öğrenci Buluşmaları programı Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün boyunca devam edecek. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının bu yılki teması“Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” olarak belirlendi.


Uluslararası öğrenciler tarafından ülkelerine ait büyük emeklerle hazırlanan yemekler alanı ziyaret eden Kocaeli halkına sunulacak. Farklı ülkelerden öğrencilerin büyük emeklerle hazırladıkları dünya yemeklerine bu yıl da vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Program açılışına özel görsel bir şölen sunmak için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor ekibi, Yemenli, Afganistanlı ve Moğolistanlı öğrencilerin sahne gösterileri için öğrenciler çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da açılışta yerini alacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim sonuçlarına itirazlar
    1. Seçim sonuçlarına itirazlar
    2. Dicle Elektrik’te ‘İSG Günleri’ başladı
    3. DEAŞ’ın Burkina Faso’da bir Kanada..
    4. Yıldız futbol grup müsabakaları başladı
    5. ANALİZ - Mısır’da yargının zoru ne?
    6. Ordu'da FETÖ'ye baskın: 5 gözaltı
    7. Türk dünyasına özel derginin..
    8. Son dakika aday oldu, 3 erkeği geride..
    9. Erzincan’da MHP’li Başkan Bekir Aksun..
    10. Mardin’de ‘İşbaşı Eğitimi Programı’..
    11. İş bırakan hekimler sağlıkta şiddeti..
    12. S-400'ün ilk parçaları Türkiye'ye geldi
    13. "Enflasyonda hedeflenen rakamlara..
    14. Kaset komplosu davası
    15. Lider Başakşehir, Konyaspor mesaisine..
    16. Atatürk Üniversitesi, Uluslararası..
    17. Başkan Çerçi çiçeklerle karşılandı
    18. Siirt'te karbonmonoksit zehirlenmesi
    19. Kızına yapılan tacizi şikayet etti,..
    20. Ordu'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
    21. Petrol Ofisi, U12 İzmir Cup'ta..
    22. 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali..
    23. İBB'de çalışan CHP'lilerden provokasyon
    24. Gürsel Tekin: Yüzde 2-3 çalma payını..
    25. FETÖ'cü eski Danıştay üyesine hapis..
    26. Gayrimenkul sektöründe İstanbul..
    27. AK Parti Van’da 5 ilçede seçim..
    28. Bakan Akar: "Kuzey Makedonya’nın..
    29. Samsun TSO’dan “E-ticaret ve Dijital..
    30. Nar Tanem Oyunevi büyük ilgi görüyor
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    İBB’nin gerçek başkanı ağırlığını koydu! Sahtekar başkana şok
    İBB’nin gerçek başkanı ağırlığını koydu! Sahtekar başkana şok
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”