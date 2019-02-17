Uluslararası New York Oyuncak Fuarı başladı

NEW YORK (AA) - Uluslararası New York Oyuncak Fuarı ziyarete açıldı. New York'un önemli etkinlik alanlarından Javits Center'da açılan fuar, dünyanın önde gelen oyuncak firmalarına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 116'ıncısı düzenlenen fuarda, 100'den fazla ülkeden binin üzerinde firma ürünlerini sergiliyor. Renkli görüntülere sahne olan fuarda teknolojik ürünlerin yanı sıra klasik oyuncaklar da tüketicilerin beğenisine sunuldu. New York Oyuncak Fuarı, 19 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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