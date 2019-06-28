0553 313 94 23

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali

Sivrihisar ilçesindeki festival, Nasreddin Hoca'nın sandukasının bulunduğu alanın ziyaret edilmesiyle başladı

28 Haziran 2019 Cuma 16:23
Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, Nasreddin Hoca'nın sandukası ve kızı Fatma Hatun'un mezarının bulunduğu bölgenin ziyaret edilmesiyle başladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Nasreddin Hoca'nın sandukası ve kızı Fatma Hatun'un mezarının bulunduğu bölgenin ziyaret edilmesinin ardından festival alanında yaptığı açılış konuşmasında, Nasreddin Hoca'nın isminin, her yaştan insanın yüzünde tebessüme vesile olduğunu söyledi.

Onun adını duyunca kocaman kavuğu, uzun beyaz sakalları ile güler yüzlü, tatlı bir insanın zihinlerde canlandığını belirten Çakacak, "O, Türk-İslam uygarlığı içinde eşsiz yeri olan büyük bir bilgedir. O, sıradan bir bilge veya hukukçu değildir. Hoca, aynı zamanda büyük bir eğitimcidir, nüktedandır. Onun her durumda söyleyecek bir sözü mutlaka vardır." dedi.

Çakacak, Nasreddin Hoca'nın toplumsal çarpıklıkları eleştirerek doğru olanın adresini gösterdiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise Nasreddin Hoca'nın büyük bir bilge kişilik olduğunu vurguladı.

Hoca'nın, bütün Türk dünyasında muhtelif isimlerle yaşamayı sürdürdüğünü anlatan Avcı, "Nasreddin Hoca, tarihi bir kişilik olmanın ötesinde Türk milletinin felsefi zekasını, hikmet derinliğini sembolize eden bir millet ve medeniyet büyüğüdür." diye konuştu.

Törene, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile vatandaşlar katıldı.

Festival, 30 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:23
  1. "Nasreddin Hoca"
  2. Eskişehir
  3. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak
  4. festival
  5. Sivrihisar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı
    1. Kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika..
    2. Tayvanlı bürokrat Battalgazi’ye hayran..
    3. 1. Lig kulüp başkanlarından Nihat..
    4. Otomobil takla attı: 2 yaralı
    5. Sancaktepe’de pompalı tüfekle kadın..
    6. AB, Filistin'deki polis misyonunun..
    7. Bilgi edinme başvurusu sayısında azalış
    8. Gazi mahallesinde sıcak asfalt..
    9. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    10. ABD’li oyuncu Steven Seagal Türkiye’de
    11. Meral Akşener'e FETÖ soruşturması!..
    12. TOKİ 2019 İstanbul Silivri Alipaşa..
    13. Afyonkarahisar’da tarihi eser..
    14. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim..
    15. İnönü’de İlçe Güvenlik ve Muhtarlar..
    16. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi..
    17. Akçakoca Uluslararası Finduk Fest..
    18. Başkentte lezzet festivali
    19. Develi’de parklarda çim biçme ve..
    20. İç borçlanma stratejisi (2)
    21. 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve..
    22. Anne Koçaklı; “Kızımın cesedini..
    23. ABD'li aktör Steven Seagal, Türkiye'ye..
    24. Sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu
    25. Meyve hangi öğünde yenmeli?
    26. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu..
    27. "Türkiye'ye satarlarsa karşılarında..
    28. Tayvanlı bürokrattan Gürkan’a ziyaret
    29. İDO’dan Tekirdağ ve adalara sefer
    30. Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı