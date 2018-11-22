İSTANBUL (AA) - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Ülke İlişkileri ve Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Velid Abdülvehhab, “Sürdürülebilir kalkınma için mevcut kaynaklardan yararlanmak noktasında tüm gelişmiş ortaklarla değer kazandırıcı ve akıllı ortaklıklar yolunu açmak için ‘yenilikçi düşünceye’ ihtiyacımız var.” dedi.



İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İslam Kalkınma Bankası (IKB), İstanbul'da “Kalıcı Kalkınma Zorluklarına Yenilikçi Çözümler Düşünmek” temalı Uluslararası Kalkınmanın Finansmanı Sempozyumu düzenledi.



Velid Abdülvehhab, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, finansal kaynakların harekete geçirilmesinin ve ortaya çıkan sorunları çözmek için en uygun şekilde kullanılmasının, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yönelik ortak çabalarda karşılaşılan en büyük zorluk olduğunu dile getirdi.



Bu zorluğun, özellikle düşük gelirli İİT ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu finansmandaki büyük uçurum ile birleşmesi durumunda daha da perçinlendiğini vurgulayan Abdülvehhab, şunları söyledi:



“57 üyeden oluşan İİT ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 22'sini ve dünyadaki yoksulların yüzde 40'ını temsil eden orantısız bir yükle karşı karşıya. İİT ülkelerinin çoğunluğu bazı durumlarda iki haneli rakamı aşan büyük bütçe açıkları ile karşı karşıya. Ayrıca buna ek olarak son altı yılda yüzde 47'lik bir artış kaydeden ve bazı ülkelerde GSYH'nin yüzde 100'ünü aşan Kamu Brüt Borcu mevcut.”



Ancak, İİT üyesi ülkelerin sahip olduğu zengin çeşitliliğin ve geniş kaynaklarının büyük bir fırsat sunduğuna dikkati çeken Abdülvehhab, “Sürdürülebilir kalkınma için mevcut kaynaklardan yararlanmak noktasında tüm gelişmiş ortaklarla değer kazandırıcı ve akıllı ortaklıklar yolunu açmak için ‘yenilikçi düşünceye’ ihtiyacımız var.” dedi.





- "İslam Kalkınma Bankası, 40 yılı aşkın bir süredir önemli bir rol oynuyor"





İslam Kalkınma Bankası’nın önemine işaret eden Abdülvehhab, şunları kaydetti:



“İKB, üye ülkelerini ve Müslüman topluluklarını dünyanın dört bir yanındaki çeşitli finansman girişimleri aracılığıyla destekleyerek ve daha da önemlisi, uygun ortamların oluşturulmasına ve kalkınma için kapasite sağlanmasına yardımcı olarak 40 yılı aşkın bir süredir önemli bir rol oynamaktadır.”



Velid Abdülvehhab, kolektif çabaları birleştirmenin ve bilim, teknoloji ve yeniliklerden yararlanmanın refah ve kalkınma arayışında önemli bir etki yapabileceğini sözlerine ekledi.





- İİT ülkeleri arasında düzenleyici standartların uyumlaştırılmasına ihtiyaç var”





SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ise kalkınma için finansmanın, sürdürülebilir kalkınma gündeminin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Addis Ababa Eylem Gündemi’nin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) uygulamak için gerekli mali araçları güvence altına almak noktasında kapsamlı bir çerçevenin ana hatlarını çizdiğini dile getirdi.



Kulaklıkaya, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin dünya için kesin mali etkilerinin ölçülmesi zor olsa da, çeşitli çalışmaların ön bulguları, toplam maliyeti yılda "trilyon dolar" olarak tahmin etmektedir.” dedi.



Özellikle İslami finansın, temel kalkınma zorluklarının ele alınması ve SDG'lerin finanse edilmesinde alternatif bir finansal kaynak olarak ortaya çıktığını belirten Kulaklıkaya, “Son on yılda İslami finansın kesintisiz büyümesine şahit olmak ümit verici. Son istatistiklere göre, İslami finansal varlıkların büyüklüğü 2007 ile 2016 arasında yaklaşık 0,6 trilyon dolardan, 2,3 trilyon dolara yükseldi. Bununla birlikte, sanayinin uzun vadeli büyüme beklentilerini iyileştirmek için İİT üyesi ülkeler arasında düzenleyici standartların uyumlaştırılmasının yanı sıra daha fazla yakınsamaya ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.



Kulaklıkaya, İslami finansın, yoksulluğu hafifletmek ve refahı paylaşmak için etkili bir araç olabileceğini ve bu nedenle İslami finans gelişimine İİT Eylem Programında ayrı bir önem verildiğine dikkati çekti.



Yıllar içinde, gelişmekte olan ekonomilerin rolünün, küresel kalkınma finansmanına yardım konusunda önemli bir artışla büyüdüğünü dile getiren Kulaklıkaya, şunları söyledi:



“OECD'nin öncü tahminlerine göre, 2017 yılında Kalkınma Yardımları Komitesine’ne (DAC) üyelerinden net Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) 146,6 milyar dolara ulaşmış ve DAC’a üye olmayan ülkeler 161 milyar dolar katkı sağlamıştır. Örneğin, Türkiye'nin 2017'deki toplam ODA tutarı 8,14 milyar dolar seviyesindedir. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise 2017 yılında 4,6 milyar dolar dış yardımda bulundu.”

Kulaklıkaya ayrıca SESRIC olarak, üye devletlere gelişim yolunda hizmet ve çözümler sağlama çabalarına devam edeceklerini belirtti.





