Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve dünyadan önemli şair ve yazarları bir araya getiren Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin 11'incisi düzenlenecek.

Onursal Başkanlığını Doğan Hızlan'ın yaptığı festival, Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek açılış gecesiyle 12 Şubat'ta başlayacak.

Festivale konuk olan Türk ve dünya şairleri bir şiir dinletisi sunacağı açılışta, caz müziğin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu da bir konser verecek.



Türkiye'den 11, yurt dışından 12 şair ve yazarın katılacağı festival kapsamında, şiir okumalarının ve müzik dinletilerinin yanı sıra çocukları şiir ve edebiyatla buluşturmak amacıyla iki özel etkinlik gerçekleştirilecek.

- "Konuk Ülke" Azerbaycan'ın

Genç şairlerin katılımıyla Şiir Kürsüsü" bölümünün yer alacağı festivalde, gelenekselleşen "Edebiyat Akademisi" toplantılarında edebiyatın usta isimleri İskender Pala, Rüstem Aslan ve Seval Şahin okurlarla buluşacak.



Bu yıl Azerbaycan'ın "Konuk Ülke" olduğu festival kapsamında, Mehmet Can Doğan'ın yönetiminde Modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren ve Selim Babullaoğlu'nun vereceği bir konferansın yanı sıra, şairler şiir okumalarına da katılacak.

Festivale katılan şairler arasında Filistin'den Asmaa Azazieh, İspanya’dan Meritxell Cucurella-Jorba, Makedonya’dan Vladimir Martinovski, Arnavutluk’tan Ermir Nika, Bosna Hersek’ten Seida Beganoviç, Ukrayna’dan Lіudmyla Diadchenko, Macaristan’dan Krisztina Toth, Letonya’dan Laima Kota, Venezuela’dan Dannybal Reyes Umbria Türkiye’den Çiğdem Sezer, Hüseyin Akın, Mehmet Can Doğan, Gökhan Akçiçek, Çağla Meknuze, İsmail Karakurt, Sadi Karademir, Oğulcan Kütük gibi isimler yer alacak.

- Festival tarihi mekanlara yayılacak

Festival etkinlikleri, Pera Müzesi'sinin yanı sıra Pera Palas, İKSV Salon, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesi, Beyoğlu İnsan Kitabevi ve Sultanahmet Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleştirilecek.

11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali, geleneksel hale gelen "Şiir Hatları Vapuru" ile 16 Şubat'ta son bulacak.

