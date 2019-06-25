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Uluslararası İstanbul Opera Festivali, ING ana sponsorluğunda perdelerini açıyor

ING, 2-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin ana sponsoru oldu- ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay:- "Yenilikçi ve sanatsever ruhumuzla bu alandaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz"

25 Haziran 2019 Salı 12:52
Uluslararası İstanbul Opera Festivali, ING ana sponsorluğunda perdelerini açıyor

İSTANBUL (AA) - ING, 2-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin ana sponsoru oldu.

ING açıklamasına göre, sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren ING, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli festival ve eserlere verdiği destek kapsamında 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin ana sponsorluğunu üstlendi.

Bu yıl 2. Uluslararası Gaziantep Opera Festivali’nin yanı sıra sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynayan Romeo ve Juliet ve Mançalı Şövalye gibi klasiklerin de sanatseverlerle buluşmasına öncülük eden ING, Devlet Opera ve Balesi ile başlatılan iş birliği ile opera, bale ve çok sesli müziği daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin kültür sanat yaşamının desteklenmesi amacıyla 10 yıl önce başlatılan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, pek çok ülkeden sanatseveri İstanbul’da buluşturuyor. 2 Temmuz’da Turandot Operası ile başlayacak 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde, Troya Operası ve ilk yerli Türk oratoryosu Yunus Emre de sahnelenecek. Festival, 14 Temmuz’da Bolşoy Tiyatrosu solistleri gala konseri ile sona erecek.


- "Tüm dünyada inovasyon kültürünü beslemeye yönelik misyonumuz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile başlattıkları iş birliği ile ülkenin kültür sanat hayatını zenginleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ING Grubu olarak tüm dünyada sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmaya, sanat aracılığıyla yaratıcılık ve inovasyon kültürünü beslemeye yönelik misyonumuz var. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile başlattığımız iş birliği kapsamında 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ne verdiğimiz desteği, Türkiye’de bu misyon çerçevesinde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Yenilikçi ve sanatsever ruhumuzla bu alandaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da "Ülkelerin gelişimi için sanatın ve sanatçının desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu konunun bilincini ve sorumluluğunu taşıyan ING, bu alanda önemli adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.

Karahan, Türk opera ve balesinin gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, ING ile gerçekleştirilen iş birliğinin de bu yolda önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:52
  1. ING
  2. sanat

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