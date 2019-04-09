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"Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019"

"Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019", YEKDER Din Eğitimi Akademisi (DEA) tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliği ile 12-13 Nisan'da Topkapı Yerleşkesi’nde düzenlenecek

09 Nisan 2019 Salı 13:13
"Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019"

İSTANBUL (AA) - "Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019", YEKDER Din Eğitimi Akademisi (DEA) tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliği ile 12-13 Nisan'da Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, İslam toplumlarında eğitim alanına hâkim olan Batılı kuramları tartışmaya açmak, İslam medeniyetinin önerileriyle yeni bir eğitim metodu geliştirmek ve görüş alışverişleri yapmak için "Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019"da buluşuyor.

YEKDER DEA'nın ilkini 2018 senesinde düzenlediği Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi (International Congress on Islamic Education-ICIE) bu sene Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

YEKDER DEA tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi ile İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanıp, metodolojiye yönelik yeni ve özgün çalışmaların modellenebilmesi hedefleniyor.

"Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019", bu amaç doğrultusunda İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana temasında düzenleniyor.

- Ücretsiz katılım

12 Nisan Cuma günü saat 10.00'da başlayacak olan Kongre’de, Oxford Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Mohammad Talib, "Madrasah in its Own and Others' Terms: Contesting Narratives between Community and State" başlıklı açılış konuşması ile yer alıyor.

Öğleden sonra paralel oturumlarla devam edecek olan programın ikinci günü (13 Nisan Cumartesi) Necdet Subaşı’nın “Yeni Bilme Biçimleri” ve Mustafa Gündüz’ün “Muallimden Öğretmene Eğitimcinin Misyon ve Değeri” başlıklı konuşmaları ile kongre özel oturumu gerçekleşecek.

İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana teması ile birçok farklı alt temada hazırlanmış tebliğler program boyunca paralel oturumlarda sunulacak.

Kongre ile İslam'ın insan ve evrenin uyumlu tasavvuruna dayanan eğitim düsturundan yola çıkarak, dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen akademik araştırma ve çalışmaların bir araya getirilmesi, çok kültürlülükten beslenen ortak bir eğitim dilinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yerleşebilmesi için gelenekselleştirilmesi amaçlanıyor.

15 farklı ülkeden katılımın gerçekleşeceği kongrede İngilizce-Arapça ve Türkçe olmak üzere üç farklı dilde bildiriler sunulacak ve isteyenler ücretsiz katılabilecek.

Geçen yıl "Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2018", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliği ile düzenlenerek, iki gün boyunca devam eden kongrede 96 bildiri sunuldu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 13:13
  1. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  2. YEKDER

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