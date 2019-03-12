ANKARA (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Uluslararası İşgücü Göçü İstatistikleri Çalıştayı'na ilişkin, "Uluslararası iş gücü istatistikleri alanında veri derleme, istatistik üretme ve bunların paylaşılması konusunda yaşadığımız sorunları ve bu alandaki süreçlerin bütünsel olarak iyileştirilmesine yönelik önerileri ele almayı amaçlıyoruz." dedi.

ILO, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen, "Türkiye'de Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri için İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası iş gücü göçü istatistikleri alanındaki çabalarını desteklemek ve kurumlar arası iş birliğine katkıda bulunmak amacıyla "Uluslararası İşgücü Göçü İstatistikleri Çalıştayı" düzenlendi.

Özcan, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, ILO'nun 2018 sonunda yayımlanan uluslararası göçmen işçiler konulu raporuna göre, dünyada 164 milyon göçmen işçi olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

ILO'nun uluslararası göç istatistiklerinin derlenmesi konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Özcan, doğru politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve etkilerinin ölçülmesinin ancak uluslararası standartlarda doğru verinin derlenmesi, istatistiğin üretilmesi ve paylaşılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Çalıştayla kamu kurumları arasında, uluslararası iş gücü göçü verilerinin küresel standartlara göre derlenmesi ve kullanımı konularında bir "diyalog platformu" oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Özcan, kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi çalışma alanlarına giren konularda uluslararası iş gücüne yönelik veri toplandığını kaydetti.

Kurum ve kuruluşların kendi iş ve işlemlerini yürütürken derledikleri verilerin, ilgili kurumların ihtiyaçlarına cevap verdiğini ancak bu verilerin tanım ve kapsam bakımından farklı özelliklerde olmaları nedeniyle birbiriyle bütünleştirilmesinde pürüzler oluşabildiğini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Bundan yola çıkarak bu çalıştayda, uluslararası iş gücü istatistikleri alanında veri derleme, istatistik üretme ve bunların paylaşılması konusunda yaşadığımız sorunları ve bu alandaki süreçlerin bütünsel olarak iyileştirilmesine yönelik önerileri ele almayı amaçlıyoruz. Böylelikle uluslararası iş gücü göçü alanında ülkemizde mevcut veri ve istatistiklerin kalitesini yükseltme yönündeki çalışmalara da katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Türkiye'deki on beş şehirde uygulanan beş projeyle Suriye ve başka ülkelerden gelen yabancıları sosyal adalet anlayışı içerisinde insana yakışır iş olanaklarıyla buluşturmanın gayreti içinde olduklarına değinen Özcan, bu çabalarını kuvvetli ortaklarla ve kapasitesi sürekli gelişen kamu kurumlarının iş birliğinde devam ettirdiklerini aktardı.