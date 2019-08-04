Uluslararası Helal Turizm Derneği'nden, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) yönetim kurulu başkanı Sn. Yusuf GERÇEKER ve yönetim kurulu başkan vekili Sn. Taner AYDIN, yönetim kurulu başkan yardımcıları Sn. Ruhat ÜLGEN CENGİZ, Sn. Yusuf YÜCEL, genel sekreter Sn. Emrullah Ahmet TURHAN ve IHATO danışma kurulu üyeleri Sn. Öğr. Gör. A. Abdullah TURHAN ve Sn. Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN, Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri ESROY tarafından kabul edildi.

Yapılan görüşmede IHATO’nun mevcut faaliyet ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunularak sektörün talepleri dile getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde helal turizm ile ilgili paydaşların bir araya geleceği ortak bir çalışmanın yapılmasına karar verildi.