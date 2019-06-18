Uluslararası Göç Örgütünden düzensiz göçmen açıklaması

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2019 yılı içinde en az 380 Latin Amerikalı düzensiz göçmenin yolculukları sırasında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

BM kuruluşu IOM'in Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Karayip Deniz'inde son iki ayda üç ayrı deniz kazasında en az 80 Venezula vatandaşının öldüğünü veya kaybolduğunu aktardı.

Sözcü Millman, söz konusu Venezuelalılardan hayatta kalanların ve ölenlerin akrabalarının ifadelerine göre, düzensiz göçmenlerin denizdeki yolculuğunun insan kaçakçıları tarafından organize edildiğini belirtti.

Bu yıl şimdiye kadar 380 Latin Amerikalı düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Millman, geçen yılın aynı döneminde ise 241 kişinin yolculukları sırasında öldüğünü anımsattı.

Millman, 2019'da hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun Karayip Denizi'nde boğulanlar ile ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışan Orta Amerikalı düzensiz göçmenlerden oluştuğunun altını çizdi.

ABD-Meksika sınırında 30 Mayıs'tan bu yana en az 23 insanın yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Millman, IOM verilerine göre, düzensiz göçmenlerin 144'ünün Meksika'da, 143'ünün Karayip Denizi'nde, 66'sının Meksika'nın güney sınırında ve 27'sinin de Güney Amerika'da öldüğünü kaydetti.