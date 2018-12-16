ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 gün süren organizasyonda 11 ülkeden 263 sporcu mücadele etti.

Dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuvada 20 madalyanın 14'ünü Türk badmintoncular kazandı.

Milli sporcular, organizasyonu 4 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalyayla tamamladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dereceye giren sporcular şöyle:

Tek kadınlar: 1. Betül Söner, 2. Zeynep Akdeniz, 3. Ayça Özgür, 3. Bahar Sabancı

Tek erkekler: 1. Marc Cardona (İspanya), 2. Tomas Toledano (İspanya), 3. Ernesto Baschwitz (İspanya), 3. Miguel San Luis (İspanya)

Çift kadınlar: 1. Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, 2. Ece Sare Başakın-Zehra Erdem, 3. Zeynep Akdeniz-Selen Özdemir, 3. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin

Çift erkekler: 1. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş, 2. Ernesto Baschwitz-Tomas Toledano (İspanya), 3. Joan Monroy-Carlos Piris (İspanya), 3. Mehmet Salih Öz-Arda Semercioğlu

Karışık çiftler: 1. Semih Baha Başakın-Ece Sare Başakın, 2. Hilmican Şimşek-Ceren Özdemir, 3. Semih Özgür Doğruer-Edanur Alan, 3. Erentürk Özder-Zeynep Özgen