Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması SANKO Okulları Öğrencisi Alper Gezer, BT Müzik ve Sahne Sanatları tarafından İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması”nda piyano dalında A1 kategorisinde ikinci oldu.

SANKO Okulları Öğrencisi Alper Gezer, BT Müzik ve Sahne Sanatları tarafından İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması”nda piyano dalında A1 kategorisinde ikinci oldu.

Ülkemizde ve dünyada genç yetenekleri keşfetmek, yeteneklerini sergileme fırsatı vermek ve müzik eğitiminin önemini ön plana çıkarmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması”na 1049 yarışmacı katıldı.

Yarışma sonuçlarının yüzde 60’ının jüri, yüzde 40’ının da halk beğenisi ile belirlendiği yarışmada SANKO Okulları öğrencisi Alper Gezer, FriedrichBurgmüller-Storm&ThecdoreOesten-Dolly’sDreamingandAwakeningPiano eserini seslendirerek piyano dalı A1 kategorisinde ikinci oldu.

SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, öğrencisinin başarısı ile gurur duyduklarını belirterek, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutladı.

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