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Uluslararası finans kuruluşları ve küresel yatırımcılar Filistin projesi için Manama’da

Uluslararası finans kuruluşları ve küresel yatırımcılar, ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu ve Arap ülkelerine 50 milyar dolarlık yatırımı öngören Yüzyılın Anlaşması görüşmelerinin bugünkü oturumuna katılacak.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
Uluslararası finans kuruluşları ve küresel yatırımcılar Filistin projesi için Manama’da

Uluslararası finans kuruluşları ve küresel yatırımcılar, ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu ve Arap ülkelerine 50 milyar dolarlık yatırımı öngören Yüzyılın Anlaşması görüşmelerinin bugünkü oturumuna katılacak.


ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu Yüzyılın Anlaşması görüşmeleri dün Bahreyn’in başkenti Manama’da başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner’in başkanlığında yapılan toplantıda, bugün uluslararası finans ve yatırım firmaları da görüş bildirecek. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası başkanları, Jared Kushner’in planının başarıya ulaşması için tekliflerde bulunacak. Bugünkü “Barış ve Refah” çalışma atölyesi kısmında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı ve Batı Şeria’dan bir iş adamı da görüşlerini açıklayacak. Projeyi hazırlayan Kushner’in de hazır bulunacağı bugünkü oturum, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’ın yapacağı konuşma ile sona erecek.


Filistin-İsrail barışının sağlanması için ABD tarafından sunulan proje, barış halinde Arap ülkelerine 50 milyar dolarlık yatırımı öngörüyor.


Filistin yönetimi ise daha önce barış için toprak ödünü vermeleri istenirken, şimdi de barış için para ve yatırım teklifi sunulduğunu, Filistin meselesinin iktisadi değil siyasi bir mesele olduğunu ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
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