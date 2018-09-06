Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Öztoprak’tan çağrı

Üniversitelerinin YKS ile aldığı öğrenci sayısını bu yıl yüzde 46.51 oranında artırdığını söyleyen Öztoprak şu açıklamaları yaptı: KKTC’nde üniversite sektörünün en önemli sorunlarından birisi de ölçme değerlendirmedir. YÖDAK’ın denetimlerini sürdürebilmesi için özerk bir mali yapıya sahip olması gerekiyor. Yükseköğrenimde kalitenin artırılması için YÖDAK’ın koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. KKTC uyruklu öğrencilerin KKTC üniversitelerine yerleştirilmesi için merkezi bir sınavın yapılması da kaliteyi artırmak için bir gerekliliktir.

25 ÜLKEDEN ÖĞRENCİSİ VAR

YKS ile aldığı öğrenci sayısını bu yıl yüzde 46.51 oranında artırdığını söyleyen Öztoprak, “Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na gelecek öğrenciler, KKTC ve dünyanın diğer ülkelerinden gelecek yabancı öğrencilerle birlikte kontenjanımız artacaktır. Bu artışı gelecek yıllarda da sürdürme kararlılığındayız” dedi. Öztoprak, üniversitenin adında var olan uluslararası kimliğin kendileri için son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, 25 farklı ülkeden öğrencisi olan üniversitenin eğitim kadrosunda da birçok ülkeden akademisyenin bulunduğunu dile getirdi.

İŞ GARANTİLİ BÖLÜMLER

Rektör Öztoprak, üniversitenin ortaklarının sahibi olduğu eğitim ve turizm alanlarında öğrencilerine noter onaylı iş garantisi verdiklerini belirterek, bu bölümlerin Psikolojik Danışmanlık, Matematik, İngilizce, Türkçe, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim öğretmenlikleri ve Turizm ve Mutfak Sanatları programları olduğunu söyledi.