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Uluslararası Ezogelin yöresel bebek çalıştayı tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı kapsamında bez bebek sergisi açıldı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:50
Uluslararası Ezogelin yöresel bebek çalıştayı tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı kapsamında bez bebek sergisi açıldı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesi bahçesinde 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 35 bez bebek sanatçısı ile yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı çalıştay sonunda yapılan bez bebekler sergilendi. Sergide yurtiçi ve yurtdışından gelen bez bebekler de beğeniye sunuldu.


Serginin açılışını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Yıldız, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sarıyıldız ve Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal yaptı. Renkli görüntülere sahne olan sergide Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri düzenledi, katılan bez bebek sanatçılarına katılım belgesi verildi. Sanatçılar da müzeye yaptığı eşsiz bebeklerden hediye etti.


Çalıştaya katılan bez bebek sanatçılarının yaptığı Ukrayna Motanya Bebek, Türkmenistan Bez Bebek, Bandırma Polimer Bebek, Konya-Ilgın Kitre Bebek, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Dolgu ve Keçe Bebek, Trabzon Düzköy Halk Eğitim Merkezi Düzköy Folklorik Bebek, İstanbul Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Kitre Bebek, Kütahya Dolgu Bebek, Zonguldak Kezban Bebek ve Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü ile GASMEK Ezogelin Bebek sergilendi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:50
  1. sergi
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