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"Uluslararası eşkıyalık bütün dünyayı insanlık için tehlikeli hale getirdi"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Farklı bölgelerde patlak veren krizler, terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, düzensiz göç, yoksulluk, iklim ve çevre sorunları ve yabancı düşmanlığı ile İslamofobi gibi tehditler ama hepsinden önemlisi uluslararası hukukun ihlali, hukuk tanımazlık, daha çarpıcı bir tabirle uluslararası eşkıyalık, bütün dünyayı insanlık için tehlikeli ve karmaşık hale getirmiş durumdadır"- "Açlıktan ve susuzluktan çocukların öldüğünü, obezite ile mücadele için harcanan paralar ile bütün insanların açlığının önlenebileceğini biliyoruz"

07 Nisan 2019 Pazar 23:57
"Uluslararası eşkıyalık bütün dünyayı insanlık için tehlikeli hale getirdi"

DOHA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası hukukun ihlali, hukuk tanımazlık, daha çarpıcı bir tabirle uluslararası eşkıyalık, bütün dünyayı insanlık için tehlikeli ve karmaşık hale getirmiş durumdadır." dedi.

Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulunda konuşma yaptı.

Uluslararası sistemin yoğun bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Şentop, "Farklı bölgelerde patlak veren krizler, terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, düzensiz göç, yoksulluk, iklim ve çevre sorunları ve yabancı düşmanlığı ile İslamofobi gibi tehditler ama hepsinden önemlisi uluslararası hukukun ihlali, hukuk tanımazlık, daha çarpıcı bir tabirle uluslararası eşkiyalık, bütün dünyayı insanlık için tehlikeli ve karmaşık hale getirmiş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, "Bugün, yapılan bütün toplantılarda, çok güzel sözlerle insan haklarından, hukuktan, hümanizmden, kalkınmadan, hayat standartlarının yükseltilmesinden bahsedilen bir dünyada, insanların derisinin rengi, inançları, konuştuğu dil sebebiyle dışlandığı ve hukuksuzluklara maruz kaldığını, açlıktan ve susuzluktan çocukların öldüğünü, obezite ile mücadele için harcanan paralar ile bütün insanların açlığının önlenebileceğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu tür toplantıların, uluslararası platformların, sadece güzel konuşmaların yapıldığı, bildirilerin yayınlandığı toplantılar olmaktan çıkartılarak, dünya barışına, insani değerlerin gelişimine, gerçek manada insani şartlarda hayatın herkes için sağlanmasına somut katkı yapacak neticelere odaklanması gerektiğine vurgu yapan Şentop, parlamenter diplomasi turizminin ötesine geçecek etkin toplantılar gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, her geçen gün artan imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde, bölgesi ve bütün dünya için güçlü bir güvenlik ve istikrar unsuru konumunda olduğunu belirten Şentop, "Bu bağlamda, 'Girişimci ve İnsani Dış Politika' yaklaşımını geliştirdik ve bu politikanın gereği olarak Suriye ve Filistin’de olduğu gibi bölgemizin kanayan yaralarına, insani trajedilerine çözüm için çaba harcamaktayız. Sadece yakın coğrafyamız için değil, Myanmar, Afganistan veya Somali’de olduğu gibi bölgelerde de aynı samimi çabayı sergilemekteyiz." ifadelerine yer verdi.

- "Uluslararası hukuka saygıyı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz"

Şentop, şunları kaydetti:

"20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı ve acılarla dolu yüzyılıdır. 100 milyondan fazla insanın katledildiği, uluslararası hukukun, barış için kurulan kurumların işlevsiz olduğu, ekonomik adaletsizliklerle dolu bir yüzyıl geçirdik. 20. yüzyılın kurumları ve paradigmaları insanlık için adalet ve refah sağlamakta başarılı olamamıştır. Bugün, 21. yüzyılın ve 3. bin yılın başlarında dünya, insanlık yeni bir uluslararası düzen arayışında. Devletlerin ve insanların eşitliğine dayanan, adil, asgari insani şartların herkes için sağlandığı bir uluslararası düzenin kurulması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bunun için öncelikle uluslararası hukuka saygıyı bütün devletler için geçerli kılmak, gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz."

Öncelikle BM’deki ayrımcı yapıyı değiştirmenin, devletlerin eşitliğine dayanan bir uluslararası platformu orada inşa etmenin gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bunun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Dünya beşten büyüktür' sözüne burada atıf yapıyorum." dedi.

Meclis Başkanı Şentop, toplantıya ev sahipliği yaptığı için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 23:57
  1. Daoha
  2. PAB
  3. TBMM Başkanı Şentop

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