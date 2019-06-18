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Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu

Maraton, Erciyes'in volkanik tepelerinde 5-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek

18 Haziran 2019 Salı 15:44
Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu

KAYSERİ (AA) - Erciyes'in volkanik tepelerinde dördüncü kez Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu düzenlenecek.

Alternatif dağ ve tabiat sporlarının yapılabildiği uluslararası sportif bir üs haline gelen Erciyes Dağı, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ. ve Middle Earth Travel işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan, dünyada dağ koşusu sporunun en üst kurumu olan International Trail Running Association - ITRA sertifikalı Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusuna kayıtlar tüm dünyada devam ediyor.

Doğa ve sporun iç içe olduğu maraton, 4,5 kilometrelik Vertical Kilometer, 64 kilometrelik Erciyes Ultra Sky Trail, 25 kilometrelik Trail Run ve 12 kilometrelik Hacılar -Tekir Kapı koşusu olmak üzere 4 farklı etapta koşulacak.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Vertical Kilometer yarışı uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor.

Yarışta atletler, 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp zorlu kayalıklar üzerinde bin metre tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3 bin 350 metrelik irtifasındaki bitiş noktasına ulaşacak.

Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda ise yarışmacılar 64 kilometrelik zorlu arazide 3 bin metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, Erciyes Dağı'nın volkanik tepelerini 360 derece dolanacak.

Yarışmacılar, Trail Run etabında 2 bin metrelik irtifada 25 kilometrelik parkurda, Hacılar - Tekir Kapı etabında ise 12 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

5-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek bu yarışlar sonucunda atletler, uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes'te kıyasıya yarışacak.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:44
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