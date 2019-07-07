Uluslararası düzeyde anlaşma sayısı artmaya devam ediyor Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın girişimleri ve Prof. Dr. Sulhattin Yaşar’ın koordinesi sonucunda KA107 Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi kapsamındaki ERASMUS anlaşmalarına yenileri eklendi.

Iğdır Üniversitesi ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasında Avrupa Birliği’nin öğrenci ve personel değişim programı olan ERASMUS kapsamında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmalar, Ziraat, İşletme, İktisat, Veterinerlik, Biyoloji bölümlerini kapsıyor. Anlaşmanın önümüzdeki eğitim-öğretim yılında işlerlik kazanması planlanıyor.

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