0553 313 94 23

"Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi" başladı

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen kongrede, konuşmacılar, akıllı şehir dönüşümü konusundaki fikirlerini katılımcılarla paylaşacak

13 Mart 2019 Çarşamba 10:47
"Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi-2019" başladı.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki kongreye, Türkiye'ye ve dünyadan teknoloji üreten firmalar katılıyor. Akıllı şehir dönüşümüne öncülük edenlerin bir araya geldiği kongrede 60'dan fazla konuşmacı düşüncelerini aktaracak.

Gelecekte dünyanın nasıl şekilleneceği üzerine fikirlerin, projelerin ve tasarımların ele alınacağı kongre aracılığıyla 10 bini aşkın sektör profesyoneli ağırlanacak.

Teknoloji sağlayıcıları ve kullanıcılarını aynı ekosistem içinde geleceğin şehirleriyle buluşturan kongrede; şehirler, kamu kurumları, Ar-Ge merkezleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve girişimciler, "akıllı şehirler" konusunda fikir alışverişinde bulunacak.

Kongrede; girişimcilik ve ekonomik gelişim, yenilikçi teknolojiler, büyük veri ve şehir yönetimi, enerji, çevre, ulaşım ve yönetişim gibi konuların akıllı şehirler perspektifinde tartışılacağı 9 ayrı oturum gerçekleştirilecek.

Akıllı dönüşüme katkı sağlayan paydaş firmalar da geliştirdikleri ürünlerini kongrenin devam ettiği alanda sergileyecek.

Dünya Akıllı Şehirler Kongresi, 15 Mart Cuma günü sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:47
  1. Akıllı Şehirler
  2. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
  3. girişimciler
  4. İbb
  5. Kongre
  6. Yenikapı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nilüfer Tiyatro Festivali’nde “Ziyaret” günü
    1. Nilüfer Tiyatro Festivali’nde..
    2. "Erken teşhis ile görme kaybını..
    3. KATSO Başkanına ziyaretler sürüyor
    4. Nöbetçi noterlik uygulaması nedir?..
    5. AFAD'dan Afrin'e gıda yardımı
    6. Dün cezaevinden çıktı, bugün intihar..
    7. "Çevreci enerji için kolaylık sağlansın"
    8. Daday’da eski devlet hastanesinin..
    9. CHP Alaşehir adayı Öküzcüoğlu:..
    10. İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın..
    11. Belçika Hava Trafiği Kontrol..
    12. Atatürk Havalimanı’nda kapanma..
    13. Burhaniye’de heyelan, 6 ev boşaltıldı
    14. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
    15. Üniversite de “Toplumda Kadının Yeri..
    16. Afet mağduru çiftçiye 1,1 milyar..
    17. Köyde 7 kazla üretime başlayıp..
    18. Goriller, Ragbi şampiyonu oldu
    19. "Kolajladığım her fotoğrafın bir..
    20. Hrant Dink cinayeti davası
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?