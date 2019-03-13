0553 313 94 23

Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca:- “Ben şirketlerimize söylüyorum; dijitalleşmede Türkiye’nin, kamunun geldiği yer takdire değer. Bizim şirketler olarak dijitalleşmede kamuyu yakalamamız lazım. Akıllı şehircilik konusunda da biz tüm dünyada ders verecek noktaya geldik”- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin:- "Belediyelerle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Bu ekosistemin etrafındaki şirketler, yapılar bir araya gelip ortak aklı oluşturduklarında, yaşayan merkezli düşündüklerinde mutlaka çok etkin ve verimli senaryolar ortaya çıkıyor"

13 Mart 2019 Çarşamba 15:11
Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi

İSTANBUL (AA) - KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Ben şirketlerimize söylüyorum; dijitalleşmede Türkiye’nin, kamunun geldiği yer takdire değer. Bizim şirketler olarak dijitalleşmede kamuyu yakalamamız lazım. Akıllı şehircilik konusunda da biz tüm dünyada ders verecek noktaya geldik.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi kapsamında Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Altay’ın moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan KoçSistem Genel Müdürü Akarca, dünyanın her yerinde şehirleşmenin arttığını belirterek, her şehrin kendine has özellikleri ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu kaydetti.

Akarca, Türkiye’de pek çok uygulamanın yapıldığını ifade ederek, “Barselona’nın, Dubai’nin akıllı şehirliliğini ben görmedim. Türkiye’de çok iyi uygulamaların yapıldığını biliyorum. Birkaç hafta önce Uzak Doğu’da sunum yaptık. Sunum yapanların kalitesinden, İstanbul’un geldiği ilerlemeden, teknoloji kullanımındaki kabiliyetinden dolayı herkes kalkıp teşekkür etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelerimiz ve teknoloji firmalarımız da çok iyi, akıllı şehircilik uygulamalarını yapabiliyorlar.” diye konuştu.

Bundan sonra belki biraz daha bütçe ayırmak gerektiğini vurgulayan Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ekosistemi ayakta tutacak, yurt dışına açacak, bu örnekleri çoğaltacak bütçeleme ve finansal destekleme yapısını oturtmamız lazım. İstanbul’da olan sistemlerden daha gelişmiş olanını hiçbir yurt dışındaki şehirde görmedim. Ben şirketlerimize söylüyorum; dijitalleşmede Türkiye’nin, kamunun geldiği yer takdire değer. Bizim şirketler olarak dijitalleşmede kamuyu yakalamamız lazım. Türkiye’de kamunun geldiği yer çok önemli. Akıllı şehircilik konusunda biz tüm dünyada ders verecek noktaya geldik.”


- “Bugünün petrolü data”


Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ise 2050’de dünya nüfusunun yüzde 75’inin şehirlerde yaşadığının görüleceğini aktararak, “2020’lerde 1 milyonluk bir şehrin bir günlük data tüketiminin orta ölçekli bir operatörün mobil daha tüketiminin 40 katından fazla olduğunu göreceğiz. Bir akıllı fabrikanın orta ölçekli bir operatörün bir günlük data tüketiminin 5’te 1’ini tükettiğini göreceğiz.” dedi.

Ertopuz, bu rakamlara bir operatör açısından bakıldığında fırsatlar diyarı ve zorluklar bahçesi olarak görüldüğünü anlatarak, “Kendimizi telekomünikasyon şirketi olarak görmeyi bıraktık ve servis odaklı deneyim sağlayıcısı olarak görmeye başladık.” diye konuştu.

Bugünün petrolünün data olduğunu vurgulayan Ertopuz, Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması gerektiğini dile getirdi.


- "Dünyada nüfusun 3’te 2’si şehirlerde yaşayacak"


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de BM verilerine göre 2030 yılında dünya nüfusunun 8,6 milyar olmasının beklendiğini, Türkiye’de nüfusun ise 2050’de 95 milyonu geçmesinin beklendiğini belirterek, bu verilere göre, dünyada nüfusun 3’te 2’sinin şehirlerde yaşayacağını söyledi.

Şahin, nesnelerin birbirleriyle konuşması, enerji verimliliği ve yaşam kalitesinin artmasının akıllı şehirlerde yaşayanların çok daha verimli, etkin, refah içinde bir yaşam sürmeleri için kaçınılmaz olacağını aktararak, "Bunların temelinde çok önemli bir birleştirici var, o da iletişim. Bütün operatörler burada devreye giriyor. Biz sorumluluğumuzu bundan biraz daha fazla ve geniş görüyoruz. Belediyelerle de beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu ekosistemin etrafındaki şirketler, yapılar bir araya gelip ortak aklı oluşturduklarında, yaşayan merkezli düşündüklerinde mutlaka çok etkin ve verimli senaryolar ortaya çıkıyor." dedi.

Yapılan araştırmaların herhangi bir kişinin şehir içinde park yeri bulmasının zaman olarak yüzde 45 azaltılabileceğini gösterdiğini aktaran Şahin, ortak aklı; teknolojiyi şehirlerdeki insan hayatına fark oluşturacak şekilde kullanılması için bir araya getirmenin önemine işaret etti.

Kongre, çeşitli panellerin ardından 15 Mart Cuma günü sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:11
  1. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca
  2. Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz
  3. Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi
  4. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Soylu: Bugün bana kızıyorlar Soylu sert konuşuyor diye...
    1. Süleyman Soylu: Bugün bana kızıyorlar..
    2. Yatırım fonu istatistikleri
    3. Esed rejimi Türkmendağı'nı vuruyor
    4. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık..
    5. Sakarya’nın en modern kütüphanesi açıldı
    6. Başkan Çiftçi, Büyükşehir’in 5 yılını..
    7. Karaköprü’de modern sağlıklı yaşam..
    8. Kayısı hırsızı jandarma tarafından..
    9. Antalyaspor’un milli gururu
    10. WhatsApp'tan flaş karar! O hesapların..
    11. Yücel İldiz: Kayba tahammülümüz yok
    12. Selçuklu’da 43 proje daha hayat bulacak
    13. Kilis Belediyesi 10 bin fidan dikecek
    14. Uçak kazası sonrası Etiyopya'dan flaş..
    15. Rektör Bağ ‘Tıp Bayramı’nı kutladı
    16. Kızılay Şube Başkanı Yalçın’dan işçi..
    17. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    18. Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    19. Huawei'den yüzde 40'a varan..
    20. Pursaklar'da toplu açılış töreni
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!