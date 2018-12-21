"Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" Saraybosna'da

İSTANBUL (AA) - Gönül adamlığı, dostluğu, derinliği, samimiyeti ve inceliğiyle insanları etkileyen Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" anlayışından yola çıkılarak bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yurt dışına açılıyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın himaye ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği festival 22 ve 23 Aralık'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecek.



"Dostluk" temasını uluslararası bir platformda gündem edinmeyi amaçlayan festival kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü'nde film gösterimleri yapılacak.

Takviminde söyleşilere de yer veren etkinlik kapsamında uzun metraj ve belgesel filmler de gösterilecek.

Festivalin Saraybosna durağında, Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başkanı Faysal Soysal, Jüri Başkanı Yüksel Aksu, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Ali Gemuhluoğlu ve görüntü yönetmeni Mirsad Herovic konuşmacı olacak.

İlk gün Dostluk Ödüllü Filmler Seçkisi'nin sunulacağı gösterimlerin ikinci gününde de Kırk Yıllık Hatır Seçkisi sinemaseverlerle buluşacak.



