Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

"Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" Saraybosna'da

21 Aralık 2018 Cuma 12:00
"Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" Saraybosna'da

İSTANBUL (AA) - Gönül adamlığı, dostluğu, derinliği, samimiyeti ve inceliğiyle insanları etkileyen Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" anlayışından yola çıkılarak bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yurt dışına açılıyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın himaye ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği festival 22 ve 23 Aralık'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecek.

"Dostluk" temasını uluslararası bir platformda gündem edinmeyi amaçlayan festival kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü'nde film gösterimleri yapılacak.

Takviminde söyleşilere de yer veren etkinlik kapsamında uzun metraj ve belgesel filmler de gösterilecek.

Festivalin Saraybosna durağında, Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başkanı Faysal Soysal, Jüri Başkanı Yüksel Aksu, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Ali Gemuhluoğlu ve görüntü yönetmeni Mirsad Herovic konuşmacı olacak.

İlk gün Dostluk Ödüllü Filmler Seçkisi'nin sunulacağı gösterimlerin ikinci gününde de Kırk Yıllık Hatır Seçkisi sinemaseverlerle buluşacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:00
  1. Dostluk Kısa Film Festivali
  2. Fethi Gemuhluoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye başkan adayları 2019
    1. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    2. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
    3. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
    4. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
    7. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
    8. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
    9. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
    10. HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019..
    11. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    12. "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın son..
    13. GÖRÜŞ - Ortadoğu’da krizin şifresi:..
    14. Sebep EYT! Yolcu otobüsünde kadın..
    15. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    16. Irak'ta 3 terör zanlısı yakalandı
    17. İYİ Parti Osmaniye ilçe belediye..
    18. Mısır'da 2018 muhaliflerin..
    19. "Ligdeki konumumuzu hak etmiyoruz"
    20. Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak