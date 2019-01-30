0553 313 94 23

Uluslararası denetim firması Deloitte'e Malezya'dan ceza

Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, yolsuzluklara konu olan kamu kalkınma fonunun denetleyici firmasına, teftişte hata ve ihlaller yaptığı gerekçesiyle 535 bin ABD dolar para cezası kesti

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:02
Uluslararası denetim firması Deloitte'e Malezya'dan ceza

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya, ülkedeki yolsuzluk iddialarına konu olan Malezya Kalkınma Fonu'na (1MDB) ilişkin fonun denetimini üstlenen uluslararası Deloitte firmasına 2,2 milyon Malezya ringgiti (535 bin ABD doları) ceza kesti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, (SC) 1MDB'ye ait yüzde yüz iştirakli hisselerin senetlerinin denetiminde ihmal ve hatalar yapıldığını tespit etti.

Fonun denetimini üstlenen Deloitte firmasının, 1MDB kapsamında gerçekleşen bazı hisse senedi işlemlerinin düzensizliklerini rapor etmediği ve bu ihmalin bazı senet sahiplerini maddi yönden olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Konuya dair basına yazılı açıklama yapan SC, "Komisyonumuz Deloitte'in yaptığı ihlallerini, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için vahim karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Komisyonun iddialarına karşı Deloitte firmasından ise bir açıklama yapılmadı.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 21:02
  1. 1MDB
  2. ceza
  3. Deloitte
  4. Malezya
  5. Yolsuzluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da flaş 'Serdar Aziz' gelişmesi!
    1. Galatasaray'da flaş 'Serdar Aziz'..
    2. Juncker'den Brexit için risk uyarısı
    3. Ankara'daki FETÖ operasyonunda 5..
    4. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    5. Trump açıkladı: ABD istihbaratı İran'a..
    6. MTV 2019 ilk taksit için son ödeme..
    7. Niğde'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    8. Oyuncak kamyonun üzerine düşen bebek..
    9. "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem..
    10. Uluslararası denetim firması..
    11. Makedonya Başbakanı Zaev'sden AB..
    12. Amatör Futbolcular Federasyonundan..
    13. MGK toplantısı sona erdi!
    14. Taksim Camii'nin minare külahı..
    15. Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor'a..
    16. Genelkurmay çatı davası
    17. "Bursaspor deplasmanı zor olacak"
    18. MGK toplantısı sona erdi
    19. Galatasaray, Diagne'nin transferi için..
    20. "Antalya çiftçisine bilinçsiz..
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!