Uluslararası denetim firması Deloitte'e Malezya'dan ceza

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya, ülkedeki yolsuzluk iddialarına konu olan Malezya Kalkınma Fonu'na (1MDB) ilişkin fonun denetimini üstlenen uluslararası Deloitte firmasına 2,2 milyon Malezya ringgiti (535 bin ABD doları) ceza kesti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, (SC) 1MDB'ye ait yüzde yüz iştirakli hisselerin senetlerinin denetiminde ihmal ve hatalar yapıldığını tespit etti.

Fonun denetimini üstlenen Deloitte firmasının, 1MDB kapsamında gerçekleşen bazı hisse senedi işlemlerinin düzensizliklerini rapor etmediği ve bu ihmalin bazı senet sahiplerini maddi yönden olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Konuya dair basına yazılı açıklama yapan SC, "Komisyonumuz Deloitte'in yaptığı ihlallerini, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için vahim karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Komisyonun iddialarına karşı Deloitte firmasından ise bir açıklama yapılmadı.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması



Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.



İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.



Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.



Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.



Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.