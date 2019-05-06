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Uluslararası Ceza Mahkemesinden Ürdün kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Ürdün’ü Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i tutuklamadığı için BM Güvenlik Konseyine sevk etmeyecek.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:17
Uluslararası Ceza Mahkemesinden Ürdün kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Ürdün’ü Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i tutuklamadığı için BM Güvenlik Konseyine sevk etmeyecek.


Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimleri, Ürdün’ü 2017’de Amman’ı ziyaret eden Sudan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i tutuklamadığı için yaptırım amacıyla BM Güvenlik Konseyine sevk etme kararını geri aldıklarını bildirdi.


Başka bir mahkeme kararında 5 hakimli bir heyet, Ürdün’ün Beşir’i tutuklaması gerekirken başarısız olmasının BM Güvenlik Konseyine sevk etme gerekçesi olmadığını, çünkü Ürdün’ün vaktinden önce mahkemeye danışmaya çalıştığını bildirdi. Hakim Chile Eboe-Osuji, “Yüksek mahkeme onaylıyor. Ürdün, el Beşir’i 29 Mart 2017’de Amman’dayken teslim edilmesi talebini yerine getirmediği için tüzük kapsamındaki yükümlülüklerine uymadı. Ancak Ürdün’ü olası bir yaptırım için BM Güvenlik Konseyine sevk etmek çok fazla" dedi.


Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, 30 yıl süren iktidarının ardından geçen ay ordunun yönetime el koymasıyla görevden alınmıştı. Beşir, Darfur eyaletinde savaş suçu işlemenin yanı sıra insanlığa karşı suçlar, sistematik tecavüz ve sivillerin katledilmesi de dahil birçok ağır suçlamayla itham ediliyor. ICC, 4 Mart 2009’da bu suçlamalar gerekçesiyle Ömer el Beşir hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. El Beşir, hakkında tutuklama kararı bulunan görev başındaki tek liderdi.


Ürdün ise, 2017’de el Beşir’i tutuklamamasında uluslararası hukuk uyarınca devlet başkanı dokunulmazlığını gerekçe göstermişti ancak ICC bu dokunulmazlığın el Beşir’in işlediği iddia edilen savaş suçları nedeniyle uygulanmadığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:17
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