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Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Arakanlı Müslümanların lehine karar

UCM, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili, mahkemenin araştırma başlatma yetkisine sahip olduğu kararını verdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 21:06
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Arakanlı Müslümanların lehine karar

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın, 700 bin Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'e tehcir ettiği iddiası ile ilgili mahkemenin araştırma başlatması için yetkiye sahip olduğu kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, UCM savcısının konuyla ilgili ön araştırması devam ederken, mahkemenin böyle bir yetkisinin olduğunu bilmesi gerektiği ifade edildi.

Geniş çaplı araştırmanın başlatılabilmesi ve yeterli delilin toplanması için öngörülen ön araştırmanın makul bir süre içerisinde tamamlanması gerektiği kaydedildi.

UCM, haziranda, 700 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e tehcir edilmesi iddiası ile ilgili Myanmar hükümetine 27 Temmuz'a kadar yazılı açıklama yapması için süre vermişti.

UCM savcısı, Myanmar'ın UCM'ye üye olmamasına rağmen tehcir iddiası ile ilgili soruşturma başlatılabilmesi için mahkemeye üye Bangladeş üzerinden imkanlara bakılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:06
  1. Bangladeş
  2. Myanmar

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