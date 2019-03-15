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"Uluslararası camianın sesini çıkarmasını bekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın bir tedbir alması gerektiğini düşünüyorum"- "Sadece İslam'a değil bütün dinlere karşı bu tarz menfur saldırıların baştan önlenmesi mutlaka gerekiyor. Uluslararası camianın bu konuda sesini çıkarmasını bekliyoruz"

15 Mart 2019 Cuma 14:55
"Uluslararası camianın sesini çıkarmasını bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin "İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın bir tedbir alması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da meydana gelen menfur saldırıyı kınadı.

Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra İslam'ın muhabbetlerine, camilerine böyle saldırılar olmaz. 49 Müslüman kardeşimiz vefat etti. Vefat edenlere Rabbimden rahmet, yaralılara da şifalar niyaz ediyorum. İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın bir tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple sadece İslam'a değil bütün dinlere karşı bu tarz menfur saldırıların baştan önlenmesi mutlaka gerekiyor. Uluslararası camianın bu konuda sesini çıkarmasını bekliyoruz."




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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:55
  1. Bekir Pakdemirli
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