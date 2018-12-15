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Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder Özbekistan'da

Guy Ryder: - "Hükümet ile birlikte Özbekistan'da çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmaya son verilmesi konusunda başarıya ulaştık. Birkaç yıl önce bu sonuçları ulaşılamaz diye biliyorduk"

15 Aralık 2018 Cumartesi 00:04
Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Genel Direktörü Guy Ryder, "Hükümet ile birlikte Özbekistan'da çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmaya son verilmesi konusunda başarıya ulaştık. Birkaç yıl önce bu sonuçları ulaşılamaz diye biliyorduk." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te düzenlenen bir toplantıda konuşan Ryder, bu ziyaretinin Orta Asya bölgesine yaptığı ilk ziyaret olduğunu, örgütün Özbekistan ile çalışma ve ilişkileri geliştirme, ülkedeki reformları destekleme isteğinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Özbekistan'ın çalışma hukuku alanında bir dizi başarılara ulaştığını vurgulayan Ryder, ülkede çalışma hukuku alanında başlatılan reformları desteklediklerini dile getirdi. Ryder, "Hükümet ile birlikte Özbekistan'da çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmaya son verilmesi konusunda başarıya ulaştık. Birkaç yıl önce bu sonuçları ulaşılamaz diye biliyorduk." ifadesini kullandı.

Ryder, ayrıca dünyada zorla çalıştırmaya karşı ve tarım sektöründe çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik değişimlerin yapıldığını hatırlatarak, Özbekistan'ın da bu sürecin dışında kalmaması gerektiğini ve ülkede bu konuda belirli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Ülkedeki temasları kapsamında Özbek makamlarıyla görüşmelerde bulunan Ryder, ayrıca Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.

Bir süre öncesine kadar ülkede pamuk toplama dahil, tarım ve diğer alanlarda çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma uygulamaları görülüyordu. Mirziyoyev, eylül 2017'de BM Genel Kurulunda, ülkede zorunlu çalıştırmaya son vereceklerini açıklamış ve ülkesinin bu konuda ILO ile iş birliğine bağlılığını yinelemişti.

Geçen sene sonunda Uluslararası Çalışma Örgütü, Özbekistan'ın pamuk tarlalarında çocuk işçiliğine son verildiğini resmen teyit etmişti. Son olarak ABD Çalışma Bakanlığı da Özbekistan'da üretilen pamuğu, "çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma ile üretilen ürünler listesi"nden çıkarmıştı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 00:04
  1. Özbekistan
  2. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

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