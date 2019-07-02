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Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne geri sayım başladı

Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez “En iyi kültür ve sanat festivali” ödülüne layık görülen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da birbirinden renkli etkinlik ve konserleriyle vatandaşlarla buluşuyor.

02 Temmuz 2019 Salı 10:01
Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne geri sayım başladı

Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez “En iyi kültür ve sanat festivali” ödülüne layık görülen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da birbirinden renkli etkinlik ve konserleriyle vatandaşlarla buluşuyor.



Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenecek olan uluslararası kültür ve sanat festivaline 71 ülkeden bin 650 sanat elçisi katılacak.


24 Temmuz’da başlıyor


24 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası Geleneksel El Sanatları Sergisi, Uluslararası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışması, Modern Dans Gösterileri, Uluslararası (Güler Ertan) Fotoğraf Yarışması gibi onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında bu yıl Türk pop ve halk müziğinin ünlü isimleri Simge Sağın, Ferhat Göçer, Fatma Turgut, Musa Eroğlu ve Fatih Erkoç gibi isimler konser verecek.



“Dünya festivali olduk”


Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin her yaş grubuna hitap ettiğini ve festivalin temel felsefesinin insanları eğlendirmek olmadığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Bu yıl 20’incisini düzenleyeceğimiz kültür ve sanat festivalimiz için geri sayıma başladık. Binlerce yabancı misafirimizi Büyükçekmece’de ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz Cannes Film Festivali gibi, Büyükçekmece denilince de tüm dünyada akla ilk olarak kültür ve sanat festivali gelsin. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, bir dünya festivalidir. Türkiye’deki şekliyle de dünyadaki en iyi festival ödülünü 7 kez alan bir kültür ve sanat faaliyetidir. Kültür ve sanata gönül veren herkesi Büyükçekmece’ye festivalimize bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:01
  1. sanat
  2. kültür
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