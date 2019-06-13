Uluslararası Borneo Festivali'nde Malezya'nın yerel kültürü tanıtıldı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Uluslararası Borneo Festivali'nde, "Orang Asli" olarak adlandırılan ülkenin yerli halklarına ait kültürel unsurların tanıtımı yapıldı.

Kuala Lumpur merkezinde gerçekleşen festivalde Malezya'nın Borneo adasındaki Sarawak eyaletinde yerli halkın günlük yaşamını yansıtan geleneksel öğeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival alanına kurulan standlarda Sarawak yöresine has yemekler, geleneksel kıyafetler ve el sanatlarının satışı yapıldı.

Sarawak ve Malezya'daki yerli halk kültürünü tanıtan geleneksel dans etkinliğinin gerçekleştiği festival, bölgeye has kıyafetlerin sunulduğu defile ile devam etti.

Gösterilerin ardından Sarawak yerlilerinden bir kişi, yerli halkın yemek kültürlerinden olan Sago böceğini katılımcıların önünde canlı olarak yedi.

Stant görevlilerinden Freddy Jimmy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Malezya olarak adlandırılan Borneo adasının oldukça zengin bir kültürel varlığa sahip olduğunu belirterek, "Bu festivalde, Malay yarımadasına ilk olarak iskan etmiş Orang Asli'lerin kültürü ve günlük yaşamını tanıtıyoruz." dedi.

Jimmy, ülkedeki yerli halkın kültürel değerlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı ve "Malezya hükümeti ve uluslararası kuruluşlardan bu zengin kültürün korunması için daha fazla inisiyatifler bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Uluslararası Borneo Festivali yarın son bulacak.

