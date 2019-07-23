Uluslararası Basın Enstitüsünden İsrail'e "AA muhabirini serbest bırak" çağrısı

VİYANA (AA) - Uluslararası Basın Enstitüsünce (IPI), Anadolu Ajansı (AA) çalışanı Filistinli foto muhabiri Mustafa ﻿Kharouf için "İsrail devletine, derhal Mustafa ﻿Kharouf'un serbest bırakılması ve Ürdün ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilme girişiminden kaçınılması çağrısında bunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan IPI'dan yapılan yazılı açıklamada, Kharouf'un 6 aydan fazla süredir İsrail yasalarına aykırı şekilde gözaltında tutulduğuna dikkat çekilerek, muhabirin ailesiyle yaşaması ve mesleğini herhangi bir engel olmaksızın sürdürme hakkının yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ﻿İsrail yönetiminin, pazar akşamından pazartesi öğlene kadar Kharouf'u, Ürdün'e sınır dışı etme girişiminde bulunduğu ancak Ürdün tarafının bu isteğini kabul etmediği için gazetecinin tutulduğu sınır dışı merkezine geri götürüldüğü ifade edildi.

İsrail'in hukuk dışı tutumuna tepki gösterilen açıklamada, "İsrail devletine, derhal foto muhabiri Mustafa ﻿Kharouf'un serbest bırakılması ve Ürdün ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilme girişiminden kaçınılması çağrısında bunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

- "İsrail'i rahatsız eden haberler nedeniyle gözaltında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IPI’nın Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, "Kharouf'un 22 Ocak'ta tutuklanması ve ardından sınır dışı edilmesine ilişkin kararın, gazetecinin İsrail hükümetini rahatsız eden sorunları aktaran haberler yapmasına dayanmasından endişe duyuyoruz. Kharouf'un tutuklanması için herhangi bir sebep belirtmediği gibi aleyhinde açılmış hiçbir ceza davası da bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca IPI'nın martta İsrail İçişleri Bakanı'na, Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı işleminin durdurulması çağrısını içeren mektup gönderdiği anımsatıldı.

- 22 Ocak'ta gözaltında alınmıştı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına almıştı.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçen yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 2 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.