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Uluslararası Basın Enstitüsü’nden İsrail'e "AA foto muhabirini serbest bırak" çağrısı

Uluslararası Basın Enstitüsü: - "İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'yi (AA foto muhabiri Mustafa) Kharouf'un cezaevinden tahliye edilmesini ve sınır dışı edilme emrinin geri çekilmesini sağlamak için bu davaya müdahale ederek insan haklarını korumaya ve basın özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz"

02 Mart 2019 Cumartesi 21:33
Uluslararası Basın Enstitüsü’nden İsrail'e "AA foto muhabirini serbest bırak" çağrısı

VİYANA (AA) - Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), İsrail hükümeti tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek istenen Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

IPI Müdür Yardımcısı Scott Griffen tarafından İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'ye yazılan mektupta, merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan kurumun basın özgürlüğü alanında çalışmalar yürüttüğü belirtilerek, gazeteci Kharouf'un gözaltına alınması ve olası sınır dışı edilmesine ilişkin duyulan "derin endişe" ifade edildi.

Mektupta, AA foto muhabirinin aile birleşimi başvurusunun kamuya açıklanmayan verilere dayanarak reddedilmesinin ardından Kudüs'ten Ürdün'e sınır dışı edileceğinin öğrenildiği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 22 Ocak'ta gözaltına alınan Kharouf'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilmek istendiği yönünde kaygıların olduğu belirtilen mektupta, İsrail'in gazeteciyi gözaltına alma gerekçesini açıklamadığına ve foto muhabiri hakkında herhangi bir ceza davasının bulunmadığına işaret edildi.

Kharouf'un yaklaşık 20 yıldır Doğu Kudüs'te yaşadığı, anne, babası ve eşinin Filistinli olduğu, bu nedenle yabancılara çalışma ve kalma imkanı sunan B1 Vizesini alma hakkının olduğu anımsatılan mektupta, Ürdün tarafından verilen serbest dolaşımı sağlayan bir tür seyahat belgesine sahip olduğunun ve sınır dışı edilmesi durumunda herhangi bir ülkede yaşama ve çalışma hakkının bulunmadığının altı çizildi.

Mektupta, Kharouf'un sınır dışı edilmesi durumunda, teknik açıdan "vatansız" birinin gidebileceği herhangi bir yerin olmadığı, bir kişiyi ailesinden ayırmanın büyük bir insan hakları ihlali olduğu vurgulanarak, bu durumun bir gazeteciyi susturma girişimi olarak yorumlanabileceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin söz konusu hukuksuzluğu gidermesi yönünde çağrıda bulunulan mektupta, "Deri'yi, Kharouf'un cezaevinden tahliye edilmesini ve sınır dışı edilme emrinin geri çekilmesini sağlamak için bu davaya müdahale ederek insan haklarını korumaya ve basın özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Kharouf 34 gündür gözaltına tutuluyor

İsrail yönetimi, AA foto muhabiri Kharouf'u (32) "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalışıyor.

İsrail güçlerince, 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde gözaltına alınan Kharouf, 34 gündür İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltında tutuluyor.

Gözaltına alındığından bu yana 3 defa mahkemeye çıkarılan Kharouf hakkında hakim henüz kararını vermese de İsrail savcısı AA foto muhabirinin "oturum izni" olmadığı için Doğu Kudüs'ten çıkarılarak Filistin topraklarının dışına sürülmesini talep ediyor.

İsrail makamları Kharouf'u zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:33
  1. Aryeh Makluf Deri
  2. İsrail
  3. Mustafa Kharouf'
  4. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)
  5. Uluslararası Basın Enstitüsü’nden İsrail’e AA muhabirini serbest bırakma çağrısı
  6. Viyana

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