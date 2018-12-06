"Uluslararası barış açısından Finlandiya sağlam bir partner"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, "Finlandiya ile ilişkilerimiz oldukça iyi. Yüzyılların sürdürdüğü bir dostluğumuz var. Uluslararası barış açısından da Finlandiya sağlam ve önemli bir partner." dedi.

Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde verilen resepsiyonla "Finlandiya Milli Günü" kutlandı.

Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Pekka Voutilainen, yabancı misyon şefleri, bakanlık yetkilileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

İki ülkenin milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin önemini vurguladı ve bunun gelişerek sürdürüleceğini söyledi.

"Yüzyılların dostluğu" ifadesini kullanan Önal, "Finlandiya halkına ve hükümetine 6 Aralık gününü kutladığımızı bildiririm. İki ülke ilişkilerimiz oldukça iyi. Yüzyılların sürdürdüğü bir dostluğumuz var. Karşılıklı münasebetlerimizin yanı sıra uluslararası barış açısından da Finlandiya sağlam ve önemli bir partner. Ortaklığımızı geliştirmeye çabalıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Voutilainen de ülkesinin yüzyıl önce kazandığı bağımsızlığa ilişkin bilgi verdi.

Finlandiya'nın 1917'de Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri olduğunu belirten Voutilainen, yaşanan süreçte on binlerce Finlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Voutilainen, aradan geçen yüzyılda ülkesinin ileri seviyede gelişme gösterdiğini kaydederek "Beşeri sermaye bizim en önemli kaynağımız." dedi.

Ülkesinin dünyanın en mutlu ülkeleri arasında olduğunu dile getiren Voutilainen, kadın ve erkek eşitliğine dikkati çekti. Voutilainen, şöyle devam etti:

"Dünyadaki en iyi eğitim ve sağlık sistemi bizde. Uluslararası kuruluşlar Finlandiya'nın en az yozlaşmış ülkelerden biri olduğunu ilan ediyor. Bu kadar az doğal kaynak ve ileri düzeyde bir fakirlik sürecinin ardından bu başarıların sebebi nedir? Fin başarısının altında insana yatırım yapmak yatıyor. İnsan kaynağı yani beşeri sermaye bizim en önemli kaynağımız. Eğitim sistemimiz ülkemize bu seviyede bir yükselme fırsatı sundu. Bir diğer nokta ise nereden, nasıl oldukları ve neye inandıklarını önemsemeden kadın ve erkek eşitliğidir."

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin oldukça iyi seviyede seyrettiğini kaydeden Voutilainen, "Ticaretimiz de oldukça iyi. Finlandiya'ya günlük birkaç sefer düzenleniyor. Daha önce gitmediyseniz bir an önce gitmenizi salık veririm." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, davetliler Finlandiya mutfağının lezzetlerini tatma fırsat buldu.