0553 313 94 23

"Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"ni binlerce kişi ziyaret etti

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 124 yayınevini konuk etti- İstanbul'u dünyanın "telif marketi" konumuna yükseltmeyi amaçlayan "4. İstanbul Fellowship" organizasyonunda bine yakın telif alışverişinin ön anlaşması imzalandı

04 Mart 2019 Pazartesi 17:17
"Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"ni binlerce kişi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"ni binlerce okur ziyaret etti.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 124 yayınevini konuk etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen "Uzun Bir Hikaye" temalı festivalde, yayınevlerinin yeni çıkan kitapları ve özel basım eserler stantlarda yer aldı.

Mustafa Kutlu'nun "Onur Yazarı" olduğu ve 9 gün süren festivalde, 217 imza etkinliğiyle 125 söyleşi gerçekleştirildi. Binlerce kitapsever festivali ziyaret etti.

Etkinlikte ayrıca, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma programı düzenlendi, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Osmanlı'nın son dönemindeki gazetelerden derlenen "Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" sergisi açıldı.

Festival bünyesinde gerçekleştirilen ve İstanbul'u dünyanın telif marketi konumuna yükseltmeyi amaçlayan "4. İstanbul Fellowship" organizasyonunda ise 72 ülkeden 286 yerli ve yabancı yayımcı bir araya geldi. Organizasyonda, 2 bin 800 telif görüşmesi yapıldı. Üç gün süren programın sonunda bine yakın telif alışverişinin ön anlaşması imzalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:17
  1. AA
  2. Avrasya
  3. BasYayBir
  4. festival
  5. Fuar
  6. İbb
  7. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu" tepki
    1. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    2. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    3. İş dünyası ’İstihdam Seferberliği’nden..
    4. Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu..
    6. Bafra’da kenevir ekimi bilgilendirme..
    7. "Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü..
    8. Başkan Çınar belediye personelleriyle..
    9. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir..
    10. Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları..
    11. Hız tutkunu gencin feci sonu!
    12. "Uluslararası Avrasya Kitap..
    13. Ayvalık’ın güleryüzü Ziya Eryavuz son..
    14. Akşener ve Uysal Mersin’de
    15. Marmara ve Avşa okullarında deprem ve..
    16. Karaca Ailesinden Reşit Alkan’a destek
    17. Kadınhanı Şehir Konağı Bakan Kurum’un..
    18. Çin, gözaltındaki 2 Kanada vatandaşını..
    19. Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot..
    20. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini..
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk