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Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’ne üç günde 60 bin katılım

Yenikapı’da bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’ne kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

26 Şubat 2019 Salı 17:14
Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’ne üç günde 60 bin katılım

Yenikapı’da bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’ne kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.Binlerce çeşit kitabın okuyucusuyla buluştuğu festival, 3 günde 60 bin kişi tarafından ziyaret edildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’nde binlerce kitap, okuyucusuyla buluştu. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen festivalde okurlar stantları gezerek kitapları yakından inceledi. Tarihten sanata, polisiye romandan, çizgi romana kadar çeşit çeşitkitabın görücüye çıktığı festivaldekatılımcılar uygun fiyatlarda istedikleri kitaplara sahip oldu. Okurların sevdikleri yazarlarla buluşma imkanı da bulduğu festival, 3 günde 60 binkişi tarafından ziyaret edildi.


Festivale ilginin oldukça yoğun olduğunu belirten Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, festivalin 200 civarında yayın evi ve markaya ev sahipliği yaptığını belirtti. Kısakürek, “Pazar günü yoğun bir kar yağışı ve okulların tatil edilmesiyleilk başta istediğimiz kalabalığı elde edemedikama şu anda son üç günlük girişlerin 60 binin üzerinde olduğunu söylüyorlar. Heyecanlıyız, 200 civarında yayın evi ve markanın katıldığı bir festival. Bugün Uluslararası profesyonel buluşmalar başladı. Bunun içinde randevular devam ediyor.Birçok yayıncımızın imzası hafta sonu olur ama hafta içi bile imzasını yapanlar var. Daha çok gençler geliyor, okulların yormadığı zamanlarda ve sınavların çok olmadığı zamanlarda hafta sonu geçlerin çok rağbet ettiğini gördük. İmza sıraları doluyor”dedi.


“Güzel ve sessiz”


Arkadaşları ile birlikte kitap festivaline gelenKardelen Güce, ‘’Metro da afişi gördüm. Evime yakın olduğu için gelmek istedim. Güzel ve sessiz yani TÜYAP’ın biraz küçüğü ama daha da büyüye bilir. Daha yeni gezmeye başladık, çok güzel’’ dedi.


‘’Tarihi iyi öğrensinler’’


Gençlerin tarihini okumaları gerektiğini vurgulayan Yazar Hasan Basri Bilgin; “Gençlerin ilgisini sordunuz; maalesef o ilgiyi ben göremiyorum. Bize lazım olan üç prensip var. Bu prensipler bizi yaratanın verdiği prensipler. Kur’an-ı Kerim emir buyuruyor. ‘Oku, düşün ve sorgula’ diyor. Selçuklular bu üçlü sisteme dayanarak yetim yaptığı için Büyük Selçuklu,Dünyanın bir numaralı devleti oldu. Geldik Osmanlıya, Osmanlıda bunu düşündüğü için dünyanın bir numarası oldu. Dünyayı yönetti.Her kesimden tarihi romanlara ilgi var. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Tarihi iyi öğrensinler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:14
  1. kitap
  2. sanat

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