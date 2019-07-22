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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano öldü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano 72 yaşında hayatını kaybetti

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano öldü

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano yaşamını yitirdi.

UAEA'nın sekreteryasından yapılan açıklamada, Başkan Amano'nun yaşamını yitirdiği bilgisinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Başkanın vefatından önce görevi bırakmayı düşündüğü kaydedilen açıklamada, bu nedenle yönetim kuruluna sunulmak üzere kaleme aldığı mektuptan bir alıntıya da yer verildi.

Amano, mektubunda, ajansın, üye ülkelerin desteği ve kurum çalışanlarının büyük özverisiyle atom enerjisinin barışçıl yollarla kullanılması hedefi için önemli çalışmalar yaptığına vurgu yaparak "Çalışmalarımızdan gurur duyuyorum, ajansa üye ülkelere ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Japon diplomat Amano, 2009'dan bu yana UAEA'nın başkanlığını yürütüyordu.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
  1. UAEA
  2. Viyana
  3. Yukiya Amano

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